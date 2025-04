Freiburg/Valencia (ots) -Ein halbes Jahr nach der verheerenden Flut in Valencia zieht Caritas eine erste Bilanz der Nothilfe: Mehr als 13.000 Menschen konnten die lokalen Caritasverbände nach den Überschwemmungen unterstützen - dank des Einsatzes von 32 Caritas-Teams in den Pfarrgemeinden vor Ort. Caritas international, das Hilfswerk der deutschen Caritas, unterstützt diese Hilfen mit 395.000 Euro; 270.000 Euro stellt die Diakonie Katastrophenhilfe zur Verfügung.Insgesamt hat Caritas in den vergangenen fünf Monaten Hilfe im Wert von über sechs Millionen Euro bereitgestellt. Zusätzlich wurden 8.881 Sachspenden an betroffene Familien verteilt - darunter Haushaltsgeräte, Heimtextilien, Möbel, Küchenutensilien und Computertechnik. Wichtigstes Element der Hilfe ist der persönliche Kontakt. In vielen Gemeinden haben Caritas-Mitarbeitende direkte Verbindungen zu Familien aufgebaut. Ziel ist es, diese Kontakte aufrecht zu erhalten und zu erneuern, um auf die sich verändernden Bedarfe der Betroffenen reagieren und neue Unterstützung anbieten zu können. "Unsere Botschaft an alle Betroffenen ist klar: Wir bleiben an Ihrer Seite. Solange Sie uns brauchen, sind wir für Sie da", betont die Caritas ValenciaDie verheerende Flutkatastrophe hatte Valencia am 29. Oktober 2024 getroffen. In einigen Regionen fielen bis zu 422 Liter Regen pro Quadratmeter in nur acht Stunden, was zu Sturzfluten und Schlammlawinen führte. Besonders betroffen waren die Regionen Valencia, Andalusien und Murcia. Die Flut forderte mindestens 230 Todesopfer und gilt als die opferreichste ihrer Art in der modernen Geschichte Spaniens. "Die Flutkatastrophe in Valencia verdeutlichte erneut die Auswirkungen des Klimawandels und die Notwendigkeit effektiver Katastrophenvorsorge", so Claudio Moser von Caritas international.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6018644