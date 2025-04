Leverkusen (ots) -In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten suchen Investoren vermehrt nach sicheren Vermögenswerten. Vor allem Gold rückt als beständige Wertanlage in den Fokus. Die PKM Solutions, Spezialistin für Wertsicherungsstrategien, unterstützt Anleger dabei, ihr Vermögen durch den Golderwerb zu schützen. Entscheidend ist der Unterschied zwischen Schmuckgold und Anlagegold.PKM Solutions erklärt: Gold ist nicht gleich GoldFinanzmarktschwankungen beflügeln das Interesse an Sachwerten. "Aufgrund seiner begrenzten natürlichen Vorkommen und des hohen Aufwands bei der Förderung gilt Gold seit jeher als bedeutender Wertspeicher", erklärt das Team der PKM Solutions (https://pkm-solutions.de/). Es ist in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Barren, Münzen, Schmuck und Altgold. Wesentliches Kriterium ist die Reinheit. Anlagegold, wie Barren und Münzen, besteht aus mindestens 99,5 Prozent reinem Gold. Schmuckgold dagegen wird oft mit anderen Metallen verschmolzen, wodurch sein Reinheitsgrad zwischen 33,3 und 75% erreicht. Wichtig für Anleger ist, sich vor dem Kauf oder Verkauf über die jeweiligen Geschäftsbedingungen zu informieren, die je nach Anbieter und Produkt variieren.Provision beachten bei Anlagegold und SchmuckgoldAuch die Rentabilität von Schmuck- und Anlagegold ist unterschiedlich zu bewerten. Der Wert von Schmuckgold wird durch den Goldgehalt und subjektive Faktoren, wie Design und Zustand bestimmt. Der Verkauf wird dadurch etwas erschwert und ist mit höheren Transaktionskosten verbunden. So kann die Provision 10 bis 15 Prozent des Ankaufswerts ausmachen. Der Wert von Anlagegold ist an den Goldpreis gekoppelt, was die Bewertung einfach und transparent macht. Der Kauf in Deutschland ist zudem mehrwertsteuer- und nach einem Jahr Haltedauer gewinnsteuerfrei. Die Verkaufsprovision beträgt ein bis vier Prozent.Mit dem Edelmetalldepot "Premium Elements 4.0 (https://pkm-solutions.de/premium-elements-4-0/)", das die PKM Solutions gemeinsam mit der Sutor Bank entwickelt hat, erwerben Anleger nicht nur zu 100 Prozent physisches Gold, sondern profitieren auch von besonders günstigen Konditionen: Die Bank kauft das Gold im Auftrag der Kunden zu Kilopreisen, die in der Regel 20-30% günstiger sind als die sonst üblichen Grammpreise im Einzelkauf. Die Kunden der PKM Solutions profitieren davon erheblich, da sie auf diese Weise ihre Edelmetallinvestitionen deutlich kosteneffizienter und damit renditestärker gestalten können.Pressekontakt:PKM Solutions GmbHQuettinger Straße 240D-51381 Leverkuseninfo@pkm-solutions.deOriginal-Content von: PKM Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176222/6018638