Paderborn (ots) -Wer sich für Photovoltaik interessiert, hat viele Fragen - und will klare Antworten. Genau dafür ist PV-Navi.de da: Die innovative Info-Plattform bietet Orientierung, Aufklärung und Unterstützung rund um Solarenergie - gebündelt, verständlich und tagesaktuell.Ein besonderes Highlight ist der einzigartige PV-Veranstaltungskalender, der regelmäßig über 400 Termine aus ganz Deutschland auflistet.Ob Messe, Seminar, Online-Vortrag oder Exkursion - wer sich aktiv informieren möchte, findet bei PV-Navi eine beeindruckende Vielfalt an Angeboten. Neben großen Solarmessen und regionalen Gewerbeschauen mit PV-Anbietern listet die Plattform auch zahlreiche Veranstaltungen von renommierten Institutionen auf, wie zum Beispiel dem BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.), der DGS (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie), dem PV-Netzwerk Baden-Württemberg, dem SFV (Solarförderverein Deutschland e.V.), den Verbraucherzentralen, zahlreichen Volkshochschulen, Fachbehörden, Stiftungen und Genossenschaften."Was PV-Navi einzigartig macht, ist nicht nur die Informationsfülle, sondern wie einfach sie sortierbar ist", sagt Wolfgang Hentschel, Gründer und Geschäftsführer der PV-Navi UG. Nutzer können gezielt nach Bundesland und Landkreis filtern. Dazu auch noch nach der Veranstaltungsart wie Messen, Kongressen, Vorträgen, Online-Seminaren.Mehr als Veranstaltungen: Ein Kompass in der PV-WeltNeben dem Veranstaltungskalender überzeugt PV-Navi mit weiteren starken Funktionen:Fördermittelübersicht: PV-Navi hat eine große Vielzahl an relevanten Behörden, Ämter, Förderbanken, Institutionen etc. für den Bund, für alle 16 Bundesländer und auch für die kommunalen Ebenen recherchiert und detailliert zusammengetragen. Das kann dem Interessenten viel Zeit und Nerven sparen und macht es deutlich einfacher, die richtigen Anlaufstellen für eine Förderung oder Beratung zu finden.PV-Navi-ABC: Über 500 Begriffe erklären alle wichtigen Zusammenhänge der Solarenergie - von Absorberfläche über Mieterstrom bis Zweirichtungszähler.Info-Quellen. PV-Navi bietet dazu auch noch einen umfassenden Überblick über relevanteInformationsquellen zu Photovoltaik: Dazu zählen Fachzeitschriften, Fachliteratur, Bücher, Filme, Newsletter-Anbieter, Websites und Blogs, ebenso wie Foren, Communitys und E-Learning-Plattformen, auf denen sich PV-Interessierte weiterbilden und austauschen können.Über 3.500 Links führen den User zu vertiefenden Inhalten: Fachportale, Studien, Tools, Leitfäden.Die täglichen News "um 5vor12": setzen bewusst auf positive Botschaften: Sie zeigen, was bereits gelingt, wo Menschen aktiv werden und wie viele gute Ideen schon heute Realität sind. Statt Weltuntergangsstimmung setzt PV-Navi auf Aufbruchsstimmung, damit alle mitmachen und wir endlich damit aufhören, die Erde unserer Kinder und Enkel zu verbrauchen. So können wir gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft für uns alle arbeiten.Zielgruppe: Alle, die PV denken - und machen wollenPV-Navi richtet sich an Hausbesitzer, Mieter, Unternehmen, Kommunen, Investoren und Interessierte. Wer die Energiewende aktiv mitgestalten möchte, findet hier eine zentrale, unabhängige und strukturierte Informationsquelle - leicht zugänglich und täglich aktuell.Dabei wird PV-Navi ständig weiterentwickelt, zuletzt mit der neuen Rubrik "1.000 Fragen - 1.000 Antworten". In 20 Themenfeldern werden praxisnahe Fragen geklärt - darunter auch zu Denkmalschutz, Modernisierung, Engagement, Vererbung und Schenkung.Ideal auch für Anbieter: Sichtbar werden in einem relevanten UmfeldPV-Navi ist nicht nur ein Ort für Informationssuchende, sondern auch eine ideale Plattform für Anbieter aus der PV-Branche. Ob Energieberater, Solarteure, Händler, Hersteller oder Dienstleister - hier erreichen Sie genau die Zielgruppe, die aktiv nach Lösungen sucht.So können diese PV-Akteure auch eigene Messeteilnahmen, Tage der offenen Tür, Kundenveranstaltungen oder Webinare über PV-Navi gezielt veröffentlichen und über die Plattform weiterverbreiten lassen - inklusive eigener Pressemeldungen. So entsteht echte Sichtbarkeit im direkten Umfeld potenzieller Kundinnen und Kunden.Persönlich kennenlernen auf der Intersolar Europe 2025Vom 07. bis 09. Mai 2025 ist PV-Navi auf der Intersolar Europe in München vertreten - der größten Solarmesse weltweit (Halle C5, Stand 171). Das Team freut sich auf den persönlichen Austausch mit Fachbesuchern und Interessierten.Dabei hat PV-Navi natürlich auch ein besonderes lukratives Messeangebot für PV-Akteure mit dabei. Damit können diese sich für ein Jahr sehr preiswert und ganz praktisch mit ihrer eigenen Präsentation bei PV-Navi von den Vorteilen überzeugen.Weitere Informationen:www.pv-navi.de