Die Erholungsbewegung an den Märkten hat sich gestern fortgesetzt - erneut angeführt von den US-Börsen. Auch deutsche Werte profitierten deutlich. Besonders gefragt waren die Aktien der Deutschen Bank, die kurz vor den Quartalszahlen kräftig Rückenwind erhielten.Für Auftrieb sorgten mehrere Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser deutete eine mögliche Kehrtwende in der Zollpolitik gegenüber China an. Die Zölle könnten demnächst deutlich gesenkt werden. Zudem stellte Trump klar, dass er nie ...

