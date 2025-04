Berlin (ots) -Eigentlich sind die Farben Deutschlands ja Schwarz, Rot, Gold. Doch im Frühjahr heißt es vielerorts: Schwarz, Rot, Gelb, wenn ein Meer aus blühenden Rapsfeldern Gelb zur dominierenden Farbe macht. Von Nordfriesland bis ins Allgäu, vom Niederrhein bis zur Altmark ist das ein eindrucksvolles Naturschauspiel - und Ausdruck der großen Bedeutung dieser Öl- und Eiweißpflanze für die heimische Landwirtschaft.Im Spätsommer 2024 wurde laut Statistischem Bundesamt auf rund 1,11 Millionen Hektar Winterraps ausgesät - ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit bleibt Deutschland eines der führenden Anbauländer in Europa - direkt hinter Frankreich, wo zur Ernte 2025 rund 1,27 Millionen Hektar Winterraps bestellt wurden.Insgesamt wird Winterraps in der Europäischen Union auf etwa 5,8 Millionen Hektar angebaut. Die EU ist nicht nur ein wichtiger Produzent, sondern auch der weltweit größte Importeur von Rapssaat - unter anderem aus Kanada, Australien und der Ukraine. Deutsche Ölmühlen benötigen jährlich etwa 9 bis 10 Millionen Tonnen Raps für ihre Auslastung, hierzulande geerntet werden zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Tonnen.Zur Saison 2024/25 wird laut Internationalem Getreiderat eine weltweite Rapsernte von rund 87,2 Millionen Tonnen erwartet. Kanada bleibt dabei führend, gefolgt von der EU, China, Indien und Australien.Raps liefert nicht nur Speiseöl und Futtermittel, sondern auch Rohstoffe für klimafreundliche Biokraftstoffe und innovative Industrieanwendungen. "Raps steht wie kaum eine andere Pflanze für die Verbindung von Produktivität, Nachhaltigkeit und regionaler Wertschöpfung", sagt Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP).Pressekontakt:UFOP e. V.c/o WPR COMMUNICATIONNorbert BreuerInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-0Fax: 030/440388-20E-Mail: info@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15598/6018662