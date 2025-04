Dank eines deutlichen Tagesgewinns von 3,1% konnte der DAX gestern wieder Kurs auf die 22.000er-Barriere nehmen. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Dienstag mit einem kleinen Plus in die neue Woche gestartet war, ging es am gestrigen Mittwoch um weitere 3,1% nach oben. Dabei rissen die Notierungen zur Eröffnung bei 21.802 ein ...

