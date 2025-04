Berlin (ots) -Die Elektromobilität in Deutschland steht an einem Wendepunkt. Eine neue Datenanalyse von Motointegrator und dem Datenstudio DataPulse Research zeigt: Der Förderstopp für Elektroautos im Winter 2023 hat deutliche Spuren hinterlassen. Im Jahr 2024 sanken die Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) um 27,4 %. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung. Damit rückt das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen, in weite Ferne. Die aktuelle Prognose liegt bei nur rund 4,5 Millionen.Trotzdem gibt es Anzeichen für eine Erholung: Im ersten Quartal 2025 stiegen die Neuzulassungen wieder leicht. Das Niveau blieb jedoch sehr niedrig. Insgesamt sind in Deutschland inzwischen 2,62 Millionen E-Fahrzeuge zugelassen, davon 1,65 Millionen vollelektrisch.Ost-West-Gefälle verschärft sich: aber strukturelle Chancen im OstenWährend sich der Bestand in den westlichen Bundesländern auf 3,43 % aller Pkw beläuft, liegt der Anteil im Osten bei lediglich 1,82 %. Besonders gering ist der Bestand in Landkreisen in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder dem Altenburger Land, während Metropolregionen wie Stuttgart, München, Wolfsburg oder auch Berlin zu den Spitzenreitern zählen.Ein interessanter Befund: In Sachen Ladeinfrastruktur liegt der Osten vorn. Thüringen (6,6), Sachsen (6,7) und Sachsen-Anhalt (7,0) weisen bundesweit das beste Verhältnis von E-Autos zu öffentlichen Ladepunkten auf - deutlich vor Nordrhein-Westfalen (11,9) oder dem Saarland (13,9). Das bedeutet: Für die bereits zugelassenen Fahrzeuge bestehen gute Voraussetzungen für regelmäßiges, öffentliches Laden, bei gleichzeitig moderater Auslastung. Viele Regionen in den östlichen Bundesländern sind strukturell gut vorbereitet, um ein Wachstum der E-Mobilität künftig aufzufangen.Volkswagen überholt Tesla: China-Marken holen aufEin weiteres Ergebnis der Studie: Volkswagen übernimmt im Februar 2025 erstmals die Spitzenposition bei BEV-Zulassungen von Tesla, auch wegen anhaltender öffentlicher Kritik an der US-Marke. Gleichzeitig gewinnen MG Motor und BYD weiter Marktanteile, vor allem durch kompakte, preisgünstige Fahrzeuge.Betriebskosten: E-Autos wirtschaftlich im VorteilNeben der steuerlichen Befreiung bis 2030 profitieren E-Auto-Halter auch von geringeren laufenden Kosten. Ein durchschnittlicher Elektro-Kompaktwagen verursacht etwa halb so hohe Energiekosten pro 100 Kilometer wie ein vergleichbarer Benziner. Auch bei Wartung und Kfz-Steuer bietet der Umstieg klare finanzielle Vorteile.Fazit: Wende im WandelDie aktuelle Ausgabe der vorliegenden Studie "Autonation im Wandel - Update 2025" zeigt: Der deutsche E-Automarkt befindet sich in einer Umbruchphase, weg von staatlicher Förderung, hin zu einem marktgetriebenen Modell. Doch die Unterschiede zwischen Ost und West bleiben groß, der Wettbewerb verschärft sich und die Zeit, um die politischen Ziele zu erreichen, wird knapp.Methodik der StudieDie Studie basiert auf den neuesten Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (Stand: April 2025), Ladeinfrastrukturdaten der Bundesnetzagentur sowie ergänzenden europäischen Vergleichsdaten. Analysiert wurden unter anderem Neuzulassungen, Fahrzeugbestände, Marktanteile und regionale Unterschiede. Die Prognose für 2030 wurde mithilfe eines Regressionsmodells auf Grundlage historischer Daten erstellt.Weitere Informationen und GrafikenDie komplette Studie, inklusive interaktiver Karten und detaillierter Analysen, finden Sie hier:https://www.motointegrator.de/blog/autonation-im-wandel/Über diese StudieMotointegrator ist seit über einem Jahrzehnt ein anerkannter Experte für Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der qualifizierte Online-Shop bietet ein umfangreiches Produktangebot, das auf PKW, LKW und Motorräder sowie Landmaschinen und Boote ausgerichtet ist. In der Produktpalette befinden sich mehr als fünf Millionen Ersatzteile.DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio, spezialisiert auf Datenjournalismus und Visualisierungen. Wir arbeiten engagiert daran, Zusammenhänge durch Daten in den richtigen Kontext zu stellen. Gegründet in Berlin, wurden unsere Studien in renommierten Publikationen wie Welt, FAZ, Watson, Wikipedia und USA Today veröffentlicht.Pressekontakt:Nicolas CaramellaE-Mail: presse@datapulse.deTelefon: (+49) 30-44045433Original-Content von: Motointegrator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172543/6018702