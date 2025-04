DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Fed/Hammack: Fed sollte Bilanzabbau fortsetzen

Die Fed sollte nach Einschätzung von Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, den Bilanzabbau fortsetzen sollte. Sie verwies auf die potenziellen Kosten, die der Wirtschaft entstehen. Auf einer Konferenz in New York sagte Hammack, sie unterstütze zwar die Entscheidung der Fed vom März, das Tempo ihrer Bilanzstraffung zu verlangsamen, aber sie glaube, dass die Zentralbank den Prozess nun länger fortsetzen solle, bis ihre Bestände an Vermögenswerten das richtige Volumen erreicht hätten. "Ich interpretiere dieses langsamere Tempo ausdrücklich nicht als ein Signal für eine dauerhaft größere Bilanz, als es ohne eine Verlangsamung der Fall gewesen wäre", sagte Hammack.

Trump: Könnte Fed-Chef Powell wegen Zinsen anrufen

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch nicht mit dem Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, gesprochen, würde aber ein Gespräch mit ihm in Betracht ziehen. "Ich habe ihn nicht angerufen", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. "Ich könnte ihn anrufen, aber ich glaube, dass er einen Fehler macht, wenn er die Zinsen nicht senkt." Trump hatte Powell in den vergangenen Tagen massiv kritisiert. Vergangene Woche schrieb er auf Social Media, Powells Entlassung könne nicht schnell genug erfolgen. Anfang dieser Woche ruderte Trump dann zurück und sagte, er habe "nicht die Absicht", Powell zu entlassen.

Trump könnte Zölle auf schwere Lkw erheben

Nach Pkw könnten auch Einfuhren von Lastkraftwagen und deren Bauteile in die USA mit Zöllen belegt werden. In einer Bekanntmachung des Federal Register heißt es, dass der Handelsminister am Dienstag eine Untersuchung eingeleitet hat, um die Auswirkungen der Einfuhren von mittelschweren und schweren Lastkraftwagen sowie von Teilen für mittelschwere und schwere Lastkraftwagen und deren Folgeprodukte für die nationale Sicherheit zu ermitteln.

Zwölf US-Bundesstaaten verklagen US-Regierung wegen Trump-Zöllen

Nach Kalifornien haben zwölf weitere US-Bundesstaaten die US-Regierung wegen der ihrer Ansicht nach unrechtmäßigen Zölle verklagt und den US-Gerichtshof für internationalen Handel aufgefordert, die Zölle sofort zu stoppen. Die Staaten sind Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon und Vermont. "Der Präsident hat nicht die Macht, die Steuern aus einer Laune heraus zu erhöhen, aber genau das hat Präsident Trump mit diesen Zöllen getan", sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bei der Bekanntgabe der Klage.

Japans Finanzminister äußert Besorgnis über US-Zölle

Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato hat nach eigener Aussage bei den G7- und G20-Treffen in Washington seine Sorge über die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf die Wirtschaft und die Märkte zum Ausdruck gebracht. "Ich habe [auf dem G-20-Treffen] darauf hingewiesen, dass die US-Zölle, die Vergeltungsmaßnahmen einiger Länder und die dadurch ausgelösten Unsicherheiten die Finanzmärkte, einschließlich der Devisenkurse, destabilisieren und sich negativ auf die Realwirtschaft auswirken", sagte Kato am Mittwochabend.

Gespräche über Frieden in der Ukraine geraten ins Stocken

Die Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sind ins Stocken geraten. US-Präsident Donald Trump ist zunehmend frustriert und wirft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, einen US-Friedensplan nicht zu akzeptieren. Ein Treffen in London, das als entscheidender Moment für die Gespräche angekündigt war, verlief im Sande, nachdem US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff ihre Teilnahme abrupt abgesagt hatten. Dies geschah, nachdem Selenskyj einen US-Vorschlag für ein Friedensabkommen abgelehnt hatte: Washington wollte die russische Souveränität über die Halbinsel Krim, die Russland seit 2014 besetzt hält, rechtlich anerkennen.

USA bieten Iran ziviles Nuklearprogramm als möglichen Kompromiss an

Die US-Regierung sei bereit, dem Iran ein ziviles Atomprogramm zu erlauben, das sich ausschließlich auf importierten Kernbrennstoff stütze, sagte Außenminister Marco Rubio und skizzierte damit einen möglichen Kompromiss mit Teheran, um das Land am Bau von Atomwaffen zu hindern. Rubios Äußerungen, die Anfang der Woche in einem Podcast mit The Free Press zu hören waren, geben einen Einblick in die Haltung der Trump-Regierung seit Beginn der Nukleargespräche mit Teheran hinter verschlossenen Türen Anfang des Monats.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr 92 (März: 92)

Südkorea BIP 1Q -0,2% gg Vorquartal, -0,1% gg Vorjahr

Südkorea BIP 1Q PROGNOSE +0,1% gg Vorquartal, unverändert gg Vorjahr

