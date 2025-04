Baierbrunn (ots) -Viele Menschen mit Heuschnupfen haben den Eindruck, dass sich ihre Allergie mit der Zeit verschlimmert. "Immer häufiger berichten mir Patientinnen und Patienten mit einer Pollenallergie, dass sie früher im Jahr, länger und heftiger von den typischen Heuschnupfensymptomen geplagt werden", berichtet Dr. Bettina Brandt, Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Hausärztlichen Praxis vor dem Mühlentor in Lübeck, gegenüber dem "HausArzt-PatientenMagazin".Klimawandel verändert die SituationEine laufende Nase, Kratzen im Hals und vielleicht auch brennende, gerötete Augen lassen sich zwar meist gut mit Antihistaminika lindern, so die Ärztin: "Die Mittel gibt es zur örtlichen Behandlung als Nasenspray oder Augentropfen oder in Tablettenform zum Einnehmen. Sie mindern die Wirkung des Botenstoffs Histamin, der an der allergischen Reaktion beteiligt ist." Eine Zeit lang könne man damit meist gut klarkommen - bis die Saison der bestimmten Pollen, gegen die man allergisch ist, wieder vorbei ist.Allerdings treten, so Bettina Brandt, durch den Klimawandel verschiedene Phänomene auf, welche die Situation verändern. "So wurde beobachtet, dass die Zeitfenster der Pollenflugpausen immer kleiner werden. Höhere CO2-Werte könnten dafür verantwortlich sein, dass Pflanzen außerdem mehr Pollen freisetzen." Nicht zuletzt führten die steigenden Temperaturen dazu, dass sich hierzulande neue Pflanzenarten ansiedeln, auf deren Pollen manche Menschen allergisch reagieren, so Brandt. "Je nachdem, wo Sie leben, kann auch die Schadstoffbelastung der Luft dazu beitragen, dass sich Ihre Beschwerden verschlimmern."Sofort ärztlicher Rat bei Husten oder AtemnotDie Hausärztin oder der Hausarzt kann Betroffene beraten, welche Maßnahmen helfen, zum Beispiel eine Hyposensibilisierung. Brandts Tipp für Menschen mit Heuschnupfen: Nasenduschen mit Kochsalzlösung. Allerdings warnt die Ärztin: "Bei Husten oder Atemnot suchen Sie bitte unverzüglich ärztlichen Rat - diese sind Alarmzeichen für den sogenannten Etagenwechsel, bei dem sich Asthma entwickelt."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das "HausArzt-PatientenMagazin" gibt der Hausärztinnen- und Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe II-2025 wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6018721