Los Angeles (ots/PRNewswire) -Reolink, ein innovativer Marktführer im Bereich der intelligenten visuellen Technologie für das Zuhause, kündigt eine Partnerschaft mit Home Assistant an - der weltweit vertrauenswürdigsten Plattform für lokale Smart-Home-Automatisierung. Dank dieser Zusammenarbeit können die meisten Reolink-Kameras (ausgenommen 4G-Modelle) nun Video-Feeds, KI-Warnungen und Gerätesteuerungen vollständig innerhalb des Heimnetzwerks des Nutzers verarbeiten, ganz ohne Cloud. Reolink ermöglicht seinen Kunden so eine flexible, datenschutzorientierte und sichere Nutzung der eigenen Geräte."Die Sicherheit sollte sich den Nutzern anpassen, nicht umgekehrt", sagte Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director bei Reolink. "Durch die Partnerschaft mit Home Assistant integrieren Reolink Nutzer ihre Geräte sicher und flexibel ins Smart Home - mit voller Kontrolle, Privatsphäre und Zuverlässigkeit."Die Integration, die Vertrauen neu definiert Home Assistant ist für seinen datenschutzfreundlichen Ansatz und die lokalen Verarbeitungsmöglichkeiten bekannt. Damit können Nutzer ihre Geräte unabhängig von Cloud-Diensten verwalten. Mit über 1 Million aktiver Installationen weltweit unterstützt Home Assistant die Integration von mehr als 3.000 Marken und hilft seinen Nutzern so dabei ein vollständig individuelles Smart Home zu schaffen.Die Integration von Reolink in den Home Assistant bietet zwei große Vorteile: verbesserten Datenschutz und große Flexibilität. Diese Integration erfolgt vollständig innerhalb des Heimnetzwerks, damit die Videoübertragungen und Daten privat bleiben und das lokale System nie verlassen. Ohne Umweg über externe Server haben die Nutzer also die volle Kontrolle über ihre Daten und deren Sicherheit und müssen sich keine Gedanken über ungewollte Zugriffe von Dritten oder über Cloud-Risiken.Durch die Integration von über 3.000 Marken weltweit können die Nutzer ihre Reolink-Geräte nahtlos mit einer Vielzahl anderer Smart-Home-Produkte verbinden. Betätigt beispielsweise jemand die Reolink Akku-Türklingel, kann die Außenbeleuchtung sofort anspringen und gleichzeitig ein intelligentes Schloss das Tor sichern- alles nahtlos von einer Plattform aus. So schaffen Technikbegeisterte ein vollständig personalisiertes Sicherheitssystem, perfekt abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse.Dauerhafte Hingabe zur Qualität Reolink wurde von Home Assistant als Platinum-Tier-Partner zertifiziert, der höchstmögliche Klassifizierung. Für Nutzer bedeutet das eine reibungslose Integration von Reolink-Geräten in Home Assistant sowie schnellere Updates und erstklassigen Support - ohne Verzögerungen, Überlastungen oder Kompromisse bei der Privatsphäre. Außerdem können sie sich darauf verlassen, dass ihr Smart Home auf zuverlässiger, leistungsstarker Technologie basiert."Wir freuen uns sehr, dass wir über Reolink die ersten Kameras im 'Works With Home Assistant Program' begrüßen dürfen", so Miranda Bishop, Partnership Manager bei der Open Home Foundation. "Das Engagement von Reolink für eine qualitativ hochwertige, lokal ausgerichtete Integration in Home Assistent ist ein echter Wendepunkt. Es zeigt Verständnis für das Bedürfnis der Nutzer nach privaten und sicheren Kamerafunktionen, die nahtlos in einem Smart Home funktionieren."Erfahren Sie mehr über Reolink und seine Home Assistant-Integration (https://reolink.com/blog/reolink-home-assistant/).Über Reolink Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über die Angebote von Reolink unter Reolink.com. (https://reolink.com/de/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2671138/Reolink___Home_Assistant.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/5282223/Reolink_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-kooperiert-mit-home-assistant-fur-die-lokale-und-datenschutzorientierte-verarbeitung-von-smart-home-daten-302436679.htmlPressekontakt:Reolink PR Team,pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/6018736