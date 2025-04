Petra, Jordan (ots/PRNewswire) -Rally Jameel, die erste reine Frauen-Navigationsrallye im Nahen Osten, wurde offiziell in der ikonischen Stadt Petra, Jordanien, gestartet und markierte den offiziellen Beginn ihrer mit Spannung erwarteten vierten Ausgabe und ihrer ersten grenzüberschreitenden Erweiterung.Mit einer Dauer von fünf Tagen und einer 1.600 Kilometer langen Strecke durch zwei Länder stellt die diesjährige Rallye eine historische Erweiterung über Saudi-Arabien hinaus dar. Die Route beginnt in Petra, einem der sieben neuen Weltwunder, und führt durch die Städte Tabuk, AlUla und Hail, bevor sie in Qassim endet. Sie bietet den Teilnehmern ein einmaliges Abenteuer durch uralte Handelsrouten, dramatische Felsformationen und kurvenreiche Bergketten.An der Rallye nehmen 41 Teams aus 37 Ländern teil, da vier ursprünglich angemeldete Teams aufgrund kleinerer logistischer und registrierungstechnischer Hürden ihre endgültige Bestätigung nicht erhalten haben. Rally Jameel ist mehr als ein Motorsportereignis, sie ist eine Plattform für Empowerment und Integration, die die wachsende Rolle der Frauen in der Welt des Rallyesports und der Abenteuersportarten hervorhebt. Die von den Saudis ins Leben gerufene Initiative hat sich zu einer weltweit anerkannten Veranstaltung entwickelt, die die Rolle Saudi-Arabiens bei der Gestaltung der Zukunft des Motorsports unterstreicht und die Region als Drehscheibe für einen kulturell reichen Abenteuertourismus positioniert.Munir Khoja, Geschäftsführer von Jameel Motorsport und Marketing Communications bei Abdul Latif Jameel Motors, sagte: "Der Start der Rally Jameel 2025 in Petra ist ein entscheidender Schritt in unserem Bestreben, den Frauen-Motorsport zu fördern und die Präsenz Saudi-Arabiens auf der globalen Sportbühne auszubauen. Während wir über die Grenzen hinaus expandieren, engagieren wir uns weiterhin für die Förderung von Frauen durch Weltklasse-Sportangebote, die sie herausfordern und inspirieren, im Einklang mit der Vision 2030. Die diesjährige Ausgabe spiegelt den Geist der Erkundung, der Widerstandsfähigkeit und der interkulturellen Verbindung wider, der die Rally Jameel seit jeher auszeichnet, und wir sind sehr stolz darauf, diese Reise und die unglaublichen Frauen, die sie vorantreiben, zu unterstützen."Zaid Balqez, Chief Executive Officer von Jordan Motorsport, sagte: "Der Start der Rally Jameel hier in Petra ist ein stolzer Meilenstein für uns, der die Stärke und das Potenzial regionaler Partnerschaften unterstreicht. Unsere Zusammenarbeit mit Jameel Motorsport spiegelt die gemeinsame Vision wider, das Profil des Motorsports in der Region zu schärfen - nicht nur als Wettkampfsportart, sondern auch als Plattform für Empowerment, kulturellen Austausch und Abenteuertourismus. Gemeinsam wollen wir ein integratives und global vernetztes Motorsport-Ökosystem schaffen, das den Nahen Osten als führende Destination für Sporterlebnisse von Weltklasse positioniert."Kontakt:E-Mail: Habib.El-Joukhadar@instinctif.comMobil: +971 52 502 6834Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2671786/Rally_Jameel_2025.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuland-betreten-start-der-rally-jameel-2025-in-jordanien-302437054.htmlOriginal-Content von: Rally Jameel 2025, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179373/6018734