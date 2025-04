Nachdem das Weiße Haus am Mittwoch verkündet hatte, dass man Zollsenkungen auf chinesische Waren in Erwägung ziehe, meldet sich nun das chinesische Handelsministerium zu Wort. Dieses dementierte, dass Verhandlungen zwischen den beiden Weltmächten stattfinden, und spielte den Ball einmal mehr an die USA zurück."Es gab bislang keine Verhandlungen zwischen China und den USA. Jegliche Äußerungen über laufende Verhandlungen sind unbegründet und nicht faktenbasiert. Wenn die USA das Problem wirklich lösen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...