Berlin (ots) -Jedes Jahr registriert die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) mehr als 90.000 Arbeitsunfälle. Jeden vierten Tag verunglücken Beschäftigte am Bau dabei tödlich. An all jene, die ihr Leben durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit verloren haben, wird am Workers Memorial Day erinnert. Der Gedanke: Niemand darf durch die Arbeit Schaden nehmen. Die BG BAU beteiligt sich an der zentralen Gedenkveranstaltung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am 28. April in Leipzig.Unter dem Motto "Die Menschenwürde ist unantastbar. Für ein Recht auf Unversehrtheit bei der Arbeit, für alle und überall auf der Welt!" stellt der Workers Memorial Day in diesem Jahr die Arbeitsbedingungen von migrantischen Arbeitskräften in den Fokus. Auch am Bau und im Reinigungsgewerbe arbeiten Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. Sprachbarrieren und daraus resultierende Verständigungsprobleme können zusätzliche Herausforderungen im Arbeitsalltag darstellen - zum Beispiel, wenn es um die Unterweisung zu Arbeitsschutzthemen von Beschäftigten geht, die über geringe Deutschkenntnisse verfügen."Arbeitsschutz gilt für alle Menschen - unabhängig von Herkunft oder Status", sagt Mathias Neuser, Fachreferent für Sozialrecht und Unfallversicherung beim Bundesvorstand der IG BAU und Vorstandsvorsitzender der BG BAU auf Versichertenseite. "Deshalb ist es entscheidend, dass auch Beschäftigte, die eine andere Sprache sprechen oder aus einer anderen Kultur kommen, ihre Rechte im Hinblick auf sichere Arbeitsbedingungen kennen. Sprache darf niemals eine Barriere sein, wenn es um den Schutz von Menschenleben geht".Gerhard Citrich, Leiter der Abteilung Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Bundesvorstand der IG BAU sowie Mitglied im Vorstand und alternierender Leiter des Präventionsausschusses der BG BAU, ergänzt: "In der Selbstverwaltung der BG BAU setzen wir uns gemeinsam mit den Arbeitgebern für praxistaugliche und inklusive Lösungen ein. Dazu gehören mehrsprachige Materialien ebenso wie Angebote, die sprachunabhängig funktionieren - etwa durch Bilder oder Videos."Arbeitsschutz in vielen SprachenDie BG BAU bietet zahlreiche Informationen in mehreren Sprachen an, darunter Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Polnisch und Ungarisch. Von Broschüren über Unterweisungshilfen bis hin zu YouTube-Videos - alle fremdsprachigen Angebote sind auf der Website der BG BAU unter www.bgbau.de/sprachangebot zusammengefasst.Schweigeminute und GottesdienstDie IG BAU hat für den Workers Memorial Day am 28. April um 12 Uhr eine bundesweite Schweigeminute ausgerufen. Auf Baustellen und in Unternehmen soll an Verstorbene erinnert werden. Die zentrale Gedenkveranstaltung, an der sich auch die BG BAU beteiligt, findet dann um 17 Uhr in der Leipziger Thomaskirche statt. Der Gedenkgottesdienst ist öffentlich und alle sind eingeladen, daran teilzunehmen.Hintergrund - die Selbstverwaltung der BG BAUDie Selbstverwaltung der BG BAU besteht aus dem Vorstand und der Vertreterversammlung. In den Selbstverwaltungsorganen sind die Arbeitgeber- und Versichertenseite gleichgewichtig vertreten. Gemeinsam geben sie die Ziele für die Arbeit der hauptamtlichen Verwaltung vor und setzen wichtige Impulse für den Arbeitsschutz sowie zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. Sie entscheiden eigenverantwortlich über die Angelegenheiten und Leistungen der BG BAU, unter anderem über den Gefahrtarif oder Leistungen der Rehabilitation und der Renten. Die Selbstverwaltung verabschiedet außerdem den Haushalt und kontrolliert die Arbeit der BG BAU, insbesondere der Hauptgeschäftsführung. Ähnlich wie in einem Parlament werden die wichtigsten Themen von den ehrenamtlichen Mitgliedern in Ausschüssen behandelt, zum Beispiel im Präventionsausschuss oder in den Widerspruchsausschüssen, wo über Widerspruchsanträge der Versicherten entschieden wird. Basierend auf dem demokratischen Prinzip der Selbstverwaltung entscheiden hier Menschen mit praktischen Erfahrungen und Sachverstand.Weitere Informationen- Öffentlicher Gedenkgottesdienst anlässlich des Workers Memorial Day (https://www.bgbau.de/termin/workers-memoral-day-2025)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 592.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. 