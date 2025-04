DJ MÄRKTE ASIEN/Rally endet mit nachlassenden Zollhoffnungen

DOW JONES--Nach der jüngsten Rally hat es am Donnerstag nicht mehr für eine Fortsetzung der Aufwärtsphase an den asiatischen Aktienmärkten gereicht. Die Börsen zeigten sich uneinheitlich. Denn die Meldungslage im alles beherrschenden Zolldrama musste als diffus bezeichnet werden. Zunächst hatte es geheißen, die US-Administration erwäge eine Senkung ihrer hohen Zölle auf chinesische Importe und die Zölle könnten in einigen Fällen um mehr als die Hälfte reduziert werden. Später sagte die Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump jedoch, es werde keine einseitige Senkung der Zölle geben. Zudem äußerte US-Finanzminister Scott Bessent Zweifel am Zustandekommen einer zügigen Lösung im Handelskrieg zwischen den USA und China. Trump selbst stellte einen fairen Deal mit China in Aussicht. Händler sprachen vom üblichen Hin und Her der US-Handelspolitik.

Mit der nun wieder unsicheren Perspektive bald sinkender Zölle auf chinesische US-Importe wurde an den chinesischen Börsen wieder etwas Optimismus ausgepreist. Dies zeigte sich vor allem in Hongkong, wo der HSI um 1,0 Prozent im späten Handel nachgab. Hier stiegen vor allem internationale Investoren aus. Auf dem chinesischen Festland spielt der Handelskonflikt schon länger keine dominierende Rolle mehr - auch weil staatliche Akteure auf Geheiß der Behörden den Markt mit Käufen stützen. Der Schanghai-Composite stagnierte. Beijing Kingsoft Office Software und Range Intelligent Computing Technology sackten um 6 bzw. 14 Prozent nach schwachen Quartalszahlen ab.

Zollhoffnungen stützen Börse Tokio

In Japan dagegen stieg der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 35.039 Prozent - auch gestützt von einem deutlich tieferen Yen zum US-Dollar. Anders als in China legten sich hier die Sorgen über US-Zölle etwas, denn die Verhandlungen über ein Abkommen beider Staaten kommen offenbar voran. Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato trifft seinen US-Kollegen Scott Bessent am Donnerstag in Washington. Automobil- und Finanzwerte führten die Gewinnerliste in Tokio an. Toyota Motor schlossen 2,9 Prozent fester - der japanische Automobilkonzern plant, weitere 88 Millionen US-Dollar in sein Werk in West Virginia zu investieren, um dort eine Schlüsselkomponente für Hybridfahrzeuge zu montieren. Damit steigen die Gesamtinvestitionen in das US-Werk auf mehr als 2,8 Milliarden Dollar. Honda Motor und Nissan Motor rückten beide um 0,6 Prozent vor.

Der Kospi in Südkorea verlor indes 0,1 Prozent. Hier standen die Geschäftsberichte wichtiger Unternehmen im Mittelpunkt. Die Aktien des Speicherchipherstellers SK Hynix gaben um 1,5 Prozent nach und machten damit ihre früheren Gewinne nach starken Geschäftszahlen für das erste Quartal wieder zunichte. Die drohenden US-Zölle könnten mittelfristig Auswirkungen auch auf die Investitionen haben, teilte das Unternehmen mit. Hyundai Motor verloren nach unspektakulären Erstquartalszahlen 0,6 Prozent und LG Electronics trotz eines besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalsergebnisses 1,4 Prozent. Mit Blick auf das zweite Quartal rechnet das Unternehmen aber mit erhöhter Unsicherheit aufgrund der sich verändernden globalen Handelspolitik. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering zogen um 6,9 Prozent an nach überraschend positiven Geschäftszahlen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.968,20 +0,6% -4,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.039,15 +0,5% -14,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.522,33 -0,1% +5,1% 09:00 Schanghai-Comp. 3.297,29 +0,0% -1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.858,66 -1,0% +7,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.847,49 +0,4% +0,2% 11:00 Taiex (Taipeh) 19.478,81 -0,8% -18,4% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:24 % YTD EUR/USD 1,1377 0,5 1,1324 1,1399 +9,8% EUR/JPY 162,25 0,1 162,10 161,38 -0,6% EUR/GBP 0,8561 0,2 0,8542 0,8556 +3,4% GBP/USD 1,3289 0,2 1,3259 1,3323 +6,2% USD/JPY 142,61 -0,4 143,16 141,58 -9,5% USD/KRW 1.436,93 0,7 1.427,42 1.424,07 -3,3% USD/CNY 7,2006 0,1 7,1945 7,2005 -0,2% USD/CNH 7,2980 0,1 7,2871 7,2973 -0,3% USD/HKD 7,7586 -0,0 7,7593 7,7603 -0,1% AUD/USD 0,6378 0,2 0,6364 0,6415 +2,9% NZD/USD 0,5970 0,4 0,5947 0,5990 +6,3% BTC/USD 92.430,30 -1,2 93.509,55 93.528,15 -0,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,95 62,31 +1,0% +0,64 +1,6% Brent/ICE 66,78 66,14 +1,0% +0,64 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.327,91 3.288,25 +1,2% +39,66 +28,8% Silber 29,27 29,65 -1,3% -0,38 +2,0% Platin 856,15 863,22 -0,8% -7,07 -3,3% Kupfer 4,849 4,8435 +0,1% +0,01 +19,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

