EQS-News: NuWays AG / Schlagwort(e): Konferenz

Austrian Day Konferenz am 21. Mai 2025 - Anmeldung ab soft möglich!



24.04.2025 / 10:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUSTRIAN DAY am 21.05. in Frankfurt



In Kooperation mit der Wiener Börse laden wir institutionelle Investoren ein, im Rahmen dieser eintägigen Veranstaltung einen exklusiven Einblick in die Welt von neun führenden österreichischen Unternehmen zu erhalten.



Es sind One-on-One & Small Group Meetings (à 50 Minuten) in der Zeit von 9.30 bis 17.30 Uhr geplant.



Datum: 21.05.2025, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr

Ort: Frankfurt am Main

Location: The Westin Grand Frankfurt



Teilnehmende Unternehmen: ANDRITZ AG - AT0000730007

EuroTeleSites AG - AT000000ETS9

FACC AG - AT00000FACC2

Frequentis AG - ATFREQUENT09

PALFINGER AG - AT0000758305

Semperit AG Holding - AT0000785555

Steyr Motors AG - AT0000A3FW25

Wolftank Group AG - AT0000A25NJ6

Zumtobel - AT0000837307

Bitte melden Sie sich über den Link https://form.jotform.com/250843690132353 an. Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Fragen & Kontakt:



Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen melden Sie sich gerne direkt bei: Christian Sandherr - christian.sandherr@nuways-ag.com

Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Konferenz!

NuWays AG







24.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com