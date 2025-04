Die neue GDV-Klausel zu PFAS in den Haftpflicht-Musterbedingungen stößt bei Versicherungsmaklern auf Kritik. Sie komme einem Totalausschluss gleich und sei ein Rückschritt. Die Forderung: Versicherer sollen die Klausel nicht in ihre Bedingungen übernehmen. In der EU treten schrittweise Einschränkungen und Verbote für bestimmte Gruppen von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Kraft. Mittelfristig ist ein generelles Verbot geplant. PFAS - auch als "Ewigkeitschemikalien" bekannt - sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...