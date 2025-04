EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

ad pepper media International N.V. erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der solute Holding GmbH & Co. KG



24.04.2025

Nürnberg, Amsterdam, 24. April 2025 Die ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), Nürnberg, Amsterdam, ("ad pepper") und vier Gesellschafter der solute Holding GmbH & Co. KG ("solute") haben heute Kaufverträge über 14,48 Prozent der Anteile an der solute unterzeichnet. Der Kaufpreis für diese Anteile beträgt insgesamt EUR 3,47 Mio. in bar. Bei den Verkäufern handelt es sich um die Sutter Telefonbuchverlag GmbH, die .wtv Württemberger Medien GmbH & Co. KG, die Rudolf Röser Verlag und Informationsdienste AG sowie die Verlag Hans Lück GmbH. Die Transaktionen stehen noch unter dem Kartellvorbehalt, einem Gremienvorbehalt auf Seiten der Verkäufer sowie weiteren üblichen Closing-Bedingungen. Zusammen mit den bereits im Oktober 2023 sowie im Februar 2025 erworbenen Anteilen an der solute, über welche die ad pepper jeweils mit Ad-hoc-Mitteilungen und Corporate News vom 2. Oktober 2023 und 24. Februar 2025 informiert hat, hält ad pepper nach Umsetzung der jetzigen Transaktionen insgesamt 58,86 Prozent an der Zielgesellschaft und damit eine Mehrheitsbeteiligung. Die Konsolidierung der Beteiligung erfolgt nach Abschluss der Transaktionen, d. h. voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2025. Der Umsatz der solute betrug 2024 rund EUR 44,7 Mio. bei einem EBITDA von EUR 3,9 Mio. Das Unternehmen ist schuldenfrei. ad pepper wird den Kaufpreis für den Erwerb der Anteile aus ihren liquiden Mitteln begleichen. Darüber hinaus werden weiterhin ergebnisoffene Gespräche mit weiteren Gesellschaftern der solute geführt, mit dem Ziel, die Beteiligung gegebenenfalls auf eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 75 Prozent der Anteile aufzustocken. Die Transaktionen sind gemäß niederländischem Gesellschaftsrecht als sogenannte Related-Party-Transaktionen einzuordnen. Kontakt: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



