NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Hersteller von Bahn- und Schienentechnik habe den erwartet mauen Start ins Jahr hingelegt, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um sieben Prozent unter der Konsensschätzung. Der Auftragseingang unterbiete die Markterwartung um fünf Prozent./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 02:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 02:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007667107