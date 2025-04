Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG



24.04.2025 / 10:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG



Unternehmen: CEOTRONICS AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Unternehmensmeldung, Kurzanalyse Empfehlung: Halten

seit: 24.04.2025

Kursziel: EUR 13,89

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.4.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Neubewertung der Aktie im Gange, weiteren Großauftrag erhalten

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat in den vergangenen Tagen/Wochen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Initialer Auslöser war die Prognoseanhebung am 8.4.25, in unseren Augen hat der Kapitalmarkt jedoch auch eine Neubewertung der CEOTRONICS-Aktie vorgenommen, die mehrere Ursachen (s.u.) hat. Der jüngste Großauftrag, der ein Volumen von mindestens EUR 13,5 Mio. hat, dürfte die Euphorie weiter befeuern, da es sich - betrachtet man die zu liefernden Produkte (u.a. das CT-MultiPTT C3 "FührungsPTT") - bei dem Kunden um einen europäischen NATO-Partner handeln könnte. Dies würde unsere Sichtweise bestärken, dass der Großauftrag der Bundewehr ein Leuchtturmprojekt ist, dessen Strahlkraft Türen bei anderen NATO-Partnern öffnet. Mit einem 2024/25er EV/Umsatz von 2,6 hat die Aktie den Abstand zu den Peers, die Kommunikationsausrüstung für NATO-Armeen entwickeln und produzieren - Bittium (2025e: 2,8) und Invisio (2025e: 8,5) - aufgeholt bzw. verringert.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 13,89. Damit liegt der aktuelle Kurs 6,8% über dem Fairen Wert; unsere Empfehlung lautet daher "Halten".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32342.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2123440 24.04.2025 CET/CEST



°