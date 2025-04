Nio wird seine Elektroauto-Marke Firefly in Europa zunächst in Norwegen und den Niederlanden an den Start bringen. Damit sind auch die ersten Europa-Preise für den Elektro-Kleinwagen bekannt - und die haben es in sich. Die Länder des Europa-Starts für Firefly hat Nio Norge offiziell in einer Pressemitteilung verkündet. Auch der Basispreis für den Firefly-Kompaktstromer wird darin bereits genannt: Er wird in Norwegen bei NOK 279.900 liegen, was umgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...