München (ots) -Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de) startet mit "Knuspr Xtra" sein bislang ambitioniertestes Vorteilsprogramm. Es ersetzt das bisherige "Premium"-Modell und bietet deutlich mehr als zuvor. Xtra ist nicht nur ein Upgrade - es bringt alles, was Kund:innen am Premium-Programm geschätzt haben, auf ein neues Level.Von attraktiven Rabatten auf Eigenmarken und einem dauerhaften Bio-Vorteil über kostenlose Same-Day-Lieferungen und eine Pünktlichkeitsgarantie bis hin zu mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf - Xtra richtet sich an Kund:innen, die mehr erwarten als nur Komfort. Sie legen Wert auf Qualität, ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen Service, der sich nahtlos in ihren Alltag integriert."Knuspr war schon immer darauf ausgerichtet, unseren Kund:innen das Beste zu bieten", sagt Tomás Cupr, CEO und Gründer der Rohlik Group, zu der Knuspr gehört. "Doch für unsere Kund:innen war das Beste nie das Ziel - sondern der Ausgangspunkt. Knuspr Xtra ist alles, was unsere Kund:innen bereits lieben - nur weitergedacht."Was ist Xtra? Unvergleichlicher MehrwertXtra ersetzt Knusprs altes Premium-Modell. Das neue Programm bietet mehr Vorteile, mehr Flexibilität und eine Rundum-Betreuung, die keine Wünsche offen lässt.Neben dem bestehenden Mindestrabatt von 20 Prozent auf über 100 wöchentlich wechselnde Qualitätsprodukte erhalten Mitglieder jetzt zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf die beliebtesten Knuspr-Eigenmarken - darunter MIIL, DACELLO, MODDIA, KITCHIN und viele mehr. Diese Marken setzen neue Maßstäbe in Sachen Qualität und bieten Produkte, die oft günstiger sind als vergleichbare Artikel der mainstream Marken.Komfort, der persönlich istMit Xtra entfällt der Zwang, den Warenkorb aufzufüllen, nur um den Mindestbestellwert zu erreichen - spontane Einkäufe, wie etwa die gleich-leere-Hafermilch, werden ganz unkompliziert möglich. Mitglieder kaufen, was sie brauchen, wann sie es brauchen - ohne Kompromisse.Mitglieder können so oft bestellen, wie sie möchten - immer ohne Liefergebühren. Zudem sind bis zu vier Bestellungen im Monat ohne Mindestbestellwert möglich. Hinzu kommen reservierbare Lieferzeitfenster und garantierte Same-Day-Lieferungen bei Bestellungen bis 17 Uhr."Es ist ganz simpel", erklärt Tomás Cupr. "Warum in der Filiale Schlange stehen, mehr bezahlen und bei der Qualität Kompromisse eingehen, wenn man sich geprüfte, hochwertige Produkte ganz einfach und günstiger direkt nach Hause liefern lassen kann?"Xtra-Mitglieder haben außerdem Priorität bei der Kundenbetreuung und Zugang zu exklusiven Produkten, die ausschließlich ihnen vorbehalten sind - darunter besondere Spezialitäten mit begrenzter Verfügbarkeit. Kleine Extras, die den Service noch persönlicher machen.Nachhaltiger einkaufen - ohne den Mental LoadKund:innen, die auf Bio-Produkte setzen, profitieren von 10 Prozent Rabatt auf alle BIO-Produkte - so wird es für Familien noch einfacher, nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu treffen.Zudem werden alle Xtra-Bestellungen ab sofort in kostenlosen, wiederverwendbaren Eco-Bags geliefert, die normalerweise gegen ein einmaliges Pfand von 10 Euro erhältlich sind. Die Taschen können bei der nächsten Lieferung einfach an den Knuspr-Fahrer zurückgegeben werden - ganz ohne zusätzlichen Aufwand oder Plastikmüll.Mehr als nur ein Vorteilsprogramm - ein smarter Begleiter im AlltagOb vielbeschäftigte Eltern, Feinschmecker:innen oder Menschen, die genug von Warteschlangen haben - Xtra geht über den klassischen Wocheneinkauf hinaus. Es schafft Raum für das, was im Leben wirklich zählt: für Gute-Nacht-Geschichten, gemeinsame Abendessen oder einfach ein paar ruhige Minuten für sich selbst.Neukund:innen können Knuspr Xtra erstmals 30 Tage lang kostenlos ausprobieren - ganz ohne Verpflichtungen oder Stress. So lässt sich in Ruhe herausfinden, ob smarteres Einkaufen zum eigenen Alltag passt. Nach der Testphase kostet die Mitgliedschaft 9,90 Euro im Monat (monatlich kündbar) oder 99 Euro im Jahr.Wir machen das Beste noch besser. Knuspr Xtra.Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/xtra