Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) -METLEN Energy & Metals S.A. ("METLEN") und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Glenfarne Asset Company, LLC ("Glenfarne") haben eine Vereinbarung über den Erwerb eines Portfolios von Solar- und Batteriespeichersystemen ("BESS") in Chile durch Glenfarne getroffen.Die Transaktion umfasst in Betrieb befindliche Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von 588 MW, die mit BESS-Anlagen mit einer Speicherkapazität von 1.610 MWh kombiniert sind. Der Bau der BESS-Anlagen ist im Gange und wird voraussichtlich innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.Die Projekte profitieren von einer breiten geografischen Streuung und mehreren Verbindungsknotenpunkten im chilenischen Sistema Eléctrico Nacional (SEN), was eine Optimierung des Portfolios ermöglicht.Der Gesamtpreis für die Übernahme beträgt 815 Mio. USD, einschließlich der Übernahme von Schulden, und basiert auf bestimmten Finanzierungsannahmen und anderen Anpassungen. Der Abschluss der Transaktion ist geplant, wenn das BESS in Betrieb genommen wird, die behördlichen Genehmigungen vorliegen und bestimmte Finanzierungs- und andere übliche Bedingungen für diese Art von Transaktionen erfüllt sind.Diese wegweisende Vereinbarung ist Teil des globalen Asset-Rotation-Programms von METLEN für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und zeigt die unvergleichlichen Fähigkeiten von METLEN, hochkomplexe Transaktionen weltweit umzusetzen.BESS sind zu einem integralen Bestandteil der Energiemärkte geworden. METLEN ist einer der Vorreiter bei der Umsetzung von Projekten zur Energiespeicherung - sowohl als Einzelanlage als auch auf hybrider Basis. Durch eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung, Engineering, Strukturierung und Bau sind wir in der Lage, in unserem globalen Energiegeschäft einen erheblichen Wert zu schaffen.Der Geschäftsführer von METLEN, Evangelos Mytilineos, kommentierte diese bedeutende Transaktion wie folgt: "Dies ist eine wegweisende Transaktion für METLEN, da wir das Wachstum von M Renewables vorantreiben. Wir haben das Potenzial des chilenischen Marktes für erneuerbare Energien im Jahr 2020 erkannt und es geschafft, die Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu meistern. Dabei haben wir diese Projekte sowohl in wirtschaftlicher als auch in finanzieller Hinsicht auf höchstem Niveau entwickelt, strukturiert und gebaut."Diese Vereinbarung stärkt unsere Beziehung zu Glenfarne auf dem Markt für erneuerbare Energien, schafft aber auch die Grundlage für eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit in anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse. Darüber hinaus ermöglicht es METLEN, in einem schwierigen Marktumfeld Kapital freizusetzen und Werte zu kristallisieren, was Vertrauen in die Durchführung des Asset-Rotationsprogramms schafft."Brendan Duval, Gründer und Geschäftsführer von Glenfarne, sagte: "Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Schritt im Engagement von Glenfarne dar, unsere Präsenz im chilenischen Sektor der erneuerbaren Energien weiter auszubauen und unsere Geschäftsbeziehungen mit METLEN weiter zu vertiefen. Wir freuen uns, mit METLEN bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten, die sich mit unserer Aufgabe deckt, in Infrastrukturen zu investieren, die die Energiewende in Chile unterstützen."Astris Finance fungierte als Finanzberater und Milbank LLP, Larrain y Asociados Ltda. fungierten als Rechtsberater für METLEN bei dieser Transaktion.METLEN:METLEN Energy & Metals ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,68 Mrd. EUR bzw. 1,08 Mrd. EUR. METLEN ist ein Bezugspunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Produktionseinheit für Bauxit, Tonerde und Primäraluminium in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet METLEN umfassende Lösungen an, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.www.metlengroup.comInformationen zur Glenfarne Group, LLCDie Glenfarne Group ist ein privater Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Energieinfrastrukturanlagen mit Sitz in New York, New York und Houston, Texas, und Niederlassungen in Anchorage, Alaska, Panama City, Panama, Santiago, Chile, Bogota, Kolumbien, Barcelona, Spanien, und Seoul, Südkorea. Über seine Tochtergesellschaften besitzt und betreibt Glenfarne über 50 Energieinfrastrukturanlagen in drei Kernbereichen: Globale LNG-Lösungen, Netzstabilität und erneuerbare Energien. Die erfahrenen Führungskräfte, Asset Manager und Betreiber des Unternehmens entwickeln, erwerben, verwalten und betreiben Energieinfrastrukturanlagen in ganz Nord- und Südamerika. 