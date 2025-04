NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die starken Quartalsergebnisse von GE Vernova ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Wettbewerer zu, schrieb Analyst Ajay Patel am Mittwochmittag. Aktien von Siemens Energy seien halb so hoch bewertet wie die von GE Vernova. Patel geht davon aus, dass sich die Bewertungslücke verkleinern wird./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 14:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0