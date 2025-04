Gleich, was in der Welt geschieht: Der Berliner Politikbetrieb verharrt im Status quo ante. Die Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD zeigen: Man hat den Zollschuss aus Washington nicht verstanden, man kann oder will nicht sehen, dass wir am Beginn einer Zeitenwende stehen. Ein globales Ringen um produktives Kapital hat eingesetzt, die Epoche der Scheinökonomie, am D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...