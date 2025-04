München (ots) -Die Bayerische hat ihren stationären Zusatzschutz neu gedacht und gezielt auf Kundenbedürfnisse abgestimmt: Die überarbeitete Krankenhauszusatzversicherung bringt mehr Selbstbestimmung in den Klinikalltag. Drei neue Tarife - Smart, Komfort und Prestige - richten sich an gesetzlich und privat Versicherte, die über ihre medizinische Versorgung mehr mitentscheiden möchten. Ein optionaler Zusatzservice unterstützt bei der Arztsuche."Krankenhausaufenthalte gehören zu den sensibelsten Situationen im Leben - da sollten Versicherte nicht auf Standardlösungen angewiesen sein", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Mit unserer neuen Krankenhauszusatzversicherung geben wir den Menschen in dieser Ausnahmesituation mehr Kontrolle."Drei Tarife, ein Ziel: maximale AbsicherungOb im Smart-, Komfort- oder Prestige-Tarif: Versicherte profitieren von einem echten Upgrade zur gesetzlichen oder privaten Grundversorgung. Von Chefarztbehandlung und Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer über freie Krankenhauswahl bis hin zu Rooming-in für Eltern, also die kostenfreie Unterbringung im Krankenhauszimmer des Kindes, und der Erstattung von Hebammenleistungen - das neue Produkt deckt genau die Leistungen ab, die im Ernstfall den Unterschied machen.Besonders smart: Bereits der Basistarif greift bei schweren Krankheiten und Unfällen - mit umfassender Versorgung und einfachen Gesundheitsfragen.Technologie trifft Menschlichkeit: ÄrzteKompass von BetterDoc inklusiveEin echtes Highlight ist der neue Zusatzbaustein ÄrzteKompass von BetterDoc (Tarif Prestige). Er hilft Versicherten, schnell und unkompliziert den passenden Spezialisten zu finden, Termine zu vereinbaren und Zweitmeinungen einzuholen. Papierlos und ganz ohne Wartezeit."Digital, persönlich, effizient - wir setzen auf Services, die unseren Kundinnen und Kunden wirklich helfen", so Gräfer. "Versicherung muss sich am Leben orientieren - nicht umgekehrt."Zukunftsmarkt mit PotenzialIn einer älter werdenden Gesellschaft steigen nicht nur die Ansprüche der Versicherten, sondern zugleich der Kostendruck bei gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Für die GKV wird für 2025 ein Defizit von fast 47 Milliarden Euro prognostiziert. Leistungen, die früher selbstverständlich waren, werden zunehmend eingeschränkt oder gestrichen - gleichzeitig wächst der Wunsch nach individuell abgestimmter Versorgung, freier Arztwahl und hochwertigem Komfort.Zusatzversicherungen gewinnen daher kontinuierlich an Bedeutung und bieten echten Mehrwert: individuell, komfortabel und flexibel ergänzend zur Grundversorgung. Mit ihrer neuen Produktgeneration positioniert sich die Bayerische als innovativer und kundenorientierter Anbieter in einem wachsenden Marktsegment.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeNick Schelchshorn, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon: 0152 3468 9210E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6018956