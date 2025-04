Uslar (ots) -Radfahren ist mehr als reine Fortbewegung. Es schafft Begegnung, Bewegung und Begeisterung. Davon ist der Bikeleasing-Service überzeugt und rückt auch in diesem Jahr sein Engagement im Breitensport in den Fokus. Ob bei den ADAC Cyclassics in Hamburg, dem Rad Race One Twenty in Sonthofen, dem Radklassiker Eschborn-Frankfurt oder der Tour d'Energie in Göttingen: Der Dienstrad-Anbieter unterstützt zahlreiche Breitensportveranstaltungen.Für den Bikeleasing-Service ist das Engagement im Breitensport eine logische Erweiterung der eigenen Begeisterung für das Radfahren sowie der Mission, nachhaltige Mobilität für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Das Fahrrad steht für das Unternehmern dabei nicht nur für eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Form der Mobilität, sondern auch für Gemeinschaft. Es ist ein verbindendes Element zwischen Generationen, Lebensstilen und Beweggründen.Langjährige Partnerschaften, echte BegegnungenSeit mehreren Jahren arbeitet der Bikeleasing-Service mit verschiedenen Veranstaltern und Vereinen zusammen. Die Kooperationen sind vielfach aus persönlichen Begegnungen vor Ort gewachsen und spiegeln die Leidenschaft fürs Radfahren wider. Viele Events verzeichnen stetig steigende Teilnehmerzahlen - etwa der Radklassiker Eschborn-Frankfurt, der seit 1962 jedes Jahr am 1. Mai stattfindet. Mittlerweile ist das Event eine feste Größe im Radsportkalender, bei dem Profis, Hobby- und Nachwuchsradsportler sowie Familien zusammenkommen."Ob aktiv oder an der Strecke jubelnd: Der Radklassiker bewegt, begeistert und verbindet. Die Teilnehmenden gehen mit schönen Erinnerungen und positiven Emotionen nach Hause, die sie mit dem Radfahren verknüpfen. Genau das wollen wir fördern, damit das Rad zukünftig für noch mehr Menschen zur ersten Wahl wird", erläutert Linda Volkmann, Head of Communications beim Bikeleasing-Service, die Intention des Engagements.Fokus auf NachwuchsförderungSeit 2024 unterstützt der Bikeleasing-Service zudem die ADAC Cyclassics Hamburg, die ebenso wie Eschborn-Frankfurt von der A.S.O. Germany GmbH ausgerichtet werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Kids Race. "Wenn Bewegung früh positiv erlebt wird, kann daraus etwas Langfristiges entstehen. Für uns ist es selbstverständlich, diese Art von Erlebnissen zu fördern", so Agnes Lippmann, Sponsoring Managerin beim Bikeleasing-Service.Matthias Pietsch, Geschäftsführer der A.S.O. Germany GmbH, weiß das langjährige Engagement des Dienstrad-Anbieters zu schätzen: "Es ist immer etwas ganz Besonderes, eine vertrauensvolle Partnerschaft auszubauen. Das Kids Race ist ein emotionaler Baustein des Events, für die Kleinsten und ihre Familien sowie alle Zuschauer ein großes Erlebnis. Schön, dass wir dies jetzt gemeinsam mit dem Bikeleasing-Service auch in Hamburg anbieten können."Kontinuität und regionales EngagementDass Beständigkeit ein Grundwert des Bikeleasing-Service ist, zeigt auch das Engagement bei der Tour d'Energie, die jedes Jahr tausende Radsportbegeisterte durch die Stadt und das Umland Göttingens führt. Johannes Frey und Jonas Stechmann, die Projektleiter der Tour d'Energie, schätzen die gewachsene Partnerschaft: "Beim Bikeleasing-Service spüren wir die Leidenschaft fürs Fahrrad im ganzen Team. Verlässlichkeit und gegenseitige Wertschätzung prägen unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit, die uns insbesondere wegen der regionalen Verbundenheit besonders am Herzen liegt."Neues Highlight: Rad Race One TwentyEin neues Engagement des Bikeleasing-Service ist in diesem Jahr das Rad Race One Twenty, eines der wenigen Teamzeitfahren für Hobbyfahrende in Deutschland. Das Event stellt den Teamgedanken in den Mittelpunkt und passt damit gut zu den Überzeugungen des Dienstrad-Anbieters. Marlon Wörndl, Eventchef des Rad Race One Twenty, beschreibt es so: "Bikeleasing steht für genau das, was uns antreibt: die Begeisterung für den Radsport und den Zugang zu besseren Mobilitätslösungen für alle."Mobilitätswandel gestaltenBewegung beginnt im Kleinen: auf dem Weg zur Arbeit, beim Familienausflug am Wochenende oder als gemeinsames Erlebnis bei einer Sportveranstaltung. Der Bikeleasing-Service unterstützt diese Vielfalt - als Teil eines Mobilitätswandels, der Alltag und Freizeit gleichermaßen betrifft.Weitere Informationen: https://bikeleasing.de/presse (https://bikeleasing.at/presse)Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 75.000 Unternehmen mit mehr als 3,7 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit über 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/6018977