München (ots) -- Großer Auftakt am Samstag mit dem Copa del Rey-Finale- Kooperation für den "El Clásico" erfolgt über SPORTDIGITAL- Flexibel, ohne Abo und ab sofort bei zahlreichen Top-Events live mit dabei sein- In Kürze folgen weitere Partner für weltweit sportarten-übergreifende Pay-per-View EventsSPORTWORLD, die globale, digitale Plattform für Top-Sport aus der ganzen Welt, bietet ab sofort seinen Fans besondere Pay-per-View-Events an.Los geht's schon in dieser Woche mit einem Fußball-Highlight aus Spanien. Wenn am Samstagabend um 22 Uhr im Estadio de La Cartuja in Sevilla das prestigeträchtige Finale der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ausgetragen wird, können Sportfans einfach und flexibel live mit dabei sein.Zum Preis von 2,99 Euro gibt's den Klassiker des spanischen Fußballs in Kooperation mit dem Lizenzinhaber für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Sportdigital FUSSBALL, live in der SPORTWORLD. Der Zugang zu diesem Top-Event ist einfach: Interessenten können sich ab sofort kostenfrei in der SPORTWORLD-App registrieren und schon kurze Zeit später live mit dabei sein. In der speziell eingerichteten Pay-per-View-Zone gibt es alle Informationen zum neuen Angebot.Gerd Weiner (Geschäftsführer SPORTWORLD): "Mit diesem neuen Service bieten wir unseren Zuschauern erstmals eine tolle Möglichkeit, exakt das zu schauen und zu buchen, was sie möchten. Einfach, flexibel und sehr fanorientiert. In Kürze werden wir weltweit sportarten-übergreifende Pay-per-View-Events mit weiteren Partnern anbieten."Dr. Robert Niemann (Geschäftsführer SPORTWORLD): "Mit SPORTDIGITAL haben wir einen idealen Partner für den Start unseres neuen Pay-per-View-Angebots gewonnen. Allein über die Partnerschaft mit SPORTDIGITAL erhalten Fans in DACH ab sofort Zugriff auf über 500 Livesport-Events im Fußball, Motorsport, Rugby und Eishockey."Für die Buchung können alle interessierten Fans sogenannte SPORTWORLD-Credits als flexibles Prepaid-Guthaben erwerben. Damit können Fans ab sofort einzelne Live-Sportevents kaufen. Ganz ohne Abo-Verpflichtung. SPORTWORLD bietet dazu verschiedene Pakete an, beginnend mit 300 Credits im Wert von 3 Euro.Das neue Angebot der SPORTWORLD ist zum Start auf allen Smart TV-Geräten möglich. Dazu zählen Geräte von Samsung und LG.Über SPORTWORLD:SPORTWORLD ist eine innovative und globale Sport-Aggregationsplattform von B1 SmartTV GmbH, die Sportbegeisterten in 205 Ländern gebündelten Zugang zu spannenden Free- und Pay-Inhalten von Sendern, Ligen, Verbänden, Clubs und Athleten bietet. Mit modernster Technologie und einem nutzerfreundlichen Design ermöglicht SPORTWORLD ein interaktives und synchronisiertes Sporterlebnis über alle digitalen Geräte.Über SPORTDIGITAL:Als Spezialist für Sport-TV-Sender und Sport-Medien-Angebote betreibt die Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH seit 2007 am Standort Hamburg mehrere Pay-TV und FAST- Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kernkompetenzen gehört die Vermarktung von Medienangeboten über Distributionspartner auf allen relevanten Medien-Plattformen, linear oder non-linear, Free oder Pay, online, live, VOD und über mobile Apps. Dabei stehen für SPORTDIGITAL die B2B-Partnerschaften mit den verschiedenen Distributionsplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer an erster Stelle, denn diese zeichnen sich für das Endkundengeschäft mit den SPORTDIGITAL Subscribern verantwortlich. Aktuell betreibt SPORTDIGITAL sechs verschiedene lineare Pay TV-Kanäle in der DACH-Region. Sportdigital FUSSBALL war und ist der erste linear Pay-TV Sender in Europa, der ausschließlich monothematisch alles rund um den internationalen Fußball zeigt.Pressekontakt:Stephan ZurawskiVP Marketing & New Businessstephan.zurawski@b1smarttv.comOriginal-Content von: B1 SmartTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163261/6018965