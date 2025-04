Der finnische Telekommunikations- und Netzwerkausrüster konnte mit seinen Zahlen nicht überzeugen. Investoren quittieren das mit heftigen Kursverlusten.Die einstige Mobilfunk-Ikone Nokia verdient ihr Geld inzwischen mit Telekommunikations- und Netzwerkausrüstung. Das war in den vergangenen Jahren angesichts der Konkurrenz durch Ericsson und Huawei ein eher schwieriges Geschäft, doch der KI-Boom hat sowohl dem Unternehmen als auch der Aktie neues Leben eingehaucht: In den vergangenen 12 Monaten legte die Aktie der Finnen über 40 Prozent zu. Am Donnerstag handelt die auch als Dividendenwert geschätzte Aktie jedoch mit heftigen Verlusten. Grund hierfür sind die am Morgen vorgelegten …