Münster (ots) -Millionengewinn im Raum Köln: Einem Lotto-Tipper ist dieses Glück am Mittwoch (23. April) widerfahren. Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse ist rund 1,1 Millionen Euro wert.Sechs RichtigeDie Inspiration für die richtigen Gewinnzahlen hatte der Neu-Millionär bereits über die Ostertage. Seinen Glückstipp für die Ziehung am Mittwoch (23. April) gab der bisher noch unbekannte Tipper bereits am Karsamstag in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Köln ab. Der Spieleinsatz lag bei nur 5,30 Euro. Seine Glückszahlen hatte er selbst auf dem Spielschein angekreuzt.Der Gewinn im zweiten Rang bei LOTTO 6aus49 beläuft sich auf 1.065.799,40 Euro. Ob es sich beim Gewinner aus Nordrhein-Westfalen um einen einzelnen Spielteilnehmer oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Zahlen, die für das große Glück sorgten, lauten 5, 7, 11, 13, 21 und 38. Nur die Superzahl 1 hat auf dem Spielschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken. Bundesweit war er der einzige Spielteilnehmer, der diese Gewinnklasse treffen konnte.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6018988