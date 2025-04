FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 161 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüll-Anlagenbauer gehe mit "realistischem Optimismus" ins Jahr, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Kapazitätsauslastung dürfte bei nahe 100 Prozent geblieben sein. Der Experte rechnet mit einem Umsatzplus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) um 14 Prozent./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 07:54 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006335003