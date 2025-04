FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn geht in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von einem schwierigen Jahresstart aus. Das Management habe für die ersten beiden Monate ja bereits einen Umsatzabschwung im mittleren einstelligen Prozentbereich signalisiert, und dies dürfte auch der Trend für das Quartal gewesen sein./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 07:54 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7