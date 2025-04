Passignano Sul Trasimeno, Italien (ots/PRNewswire) -ART, der italienische Marktführer in der Bereitstellung von vernetzten Infotainment-Systemen und digitalen Cockpits für Luxus-Sportwagen, wird vom 23. bis 26. April in Shanghai vertreten sein, um seine innovativen technologischen Lösungen vorzustellen.ART, das italienische Unternehmen, das für italienische Spitzenqualität steht, wird sein innovatives Know-how im Bereich vernetzter Infotainmentsysteme auf der Auto Shanghai 2025 präsentieren, wo es von BICV (Beidou Intelligent Connected Vehicle Technology Co. Ltd.) vertreten sein wird.Ab heute, dem 23. April, bis zum 26. April, wird ART auf der Intercontinental Shanghai NECC, Gate 3, Nr. 1700 Zhuguang Road, vertreten sein, um seine SDK-Software und sein innovatives Fast-Prototyping-Verfahren vorzustellen, das die Grenzen des Cockpit-Erlebnisses der Zukunft neu definiert.Dieser Prozess beginnt mit einer ersten Prototyping-Designphase und ermöglicht dank der Simulation realer Szenarien mithilfe von Virtual Reality die Entwicklung innovativer UI/UX-Schnittstellen, die sowohl zunehmend realistisch als auch intuitiv zu bedienen sind. Das V-Cokpit-Tool bietet eine erste Visualisierung des Cockpits, um eine realistische Einschätzung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen: Durch Datenanalyse und den Einsatz des SDK konnte die Markteinführungszeit neuer Infotainmentsysteme verkürzt werden.Das Highlight ist das SDK, ein innovatives Softwareprodukt für die Infotainmentsysteme von heute und morgen, das vollständig von ART entwickelt wurde. Es kombiniert Flexibilität und Innovation, um personalisierte Benutzererfahrungen zu bieten. Dank eines modularen, kundenorientierten Ansatzes ist das SDK ein leistungsstarkes Werkzeug für die Entwicklung fortschrittlicher und wettbewerbsfähiger technologischer Lösungen. Das SDK wurde für die Installation auf allen Automobilplattformen sowie auf Verbrauchergeräten entwickelt und zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Entwicklung innovativer grafischer Schnittstellen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Es fungiert als Brücke zwischen der technischen Komplexität von Infotainment- und HMI-Systemen und den Anforderungen der Endnutzer und reduziert gleichzeitig die Markteinführungszeit für Infotainment-Software erheblich. Seine technischen Spezifikationen ermöglichen auch die Kombination von Kernfunktionen und nutzerorientierten Diensten wie Navigation, Multimedia, Unterhaltung und Smartphone-Projektion.ART erforscht weiterhin neue Grenzen mit kundenorientierten Technologielösungen und legt dabei einen starken Fokus auf das Benutzererlebnis.www.artgroup-spa.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2671288/ART_SAVE_THE_DATE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nach-dem-erfolg-auf-der-ces-in-las-vegas-prasentiert-art-seine-innovative-technologie-auf-der-auto-shanghai-2025-302437184.htmlPressekontakt:Cinzia Di Rosa,dirosa@meneghinieassociati.it,0039 347 1010498Original-Content von: Press Office ART Spa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179376/6019021