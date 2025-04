© Foto: Tarik Haiga on Unsplash

Die Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt hat am Donnerstag einen Dämpfer erhalten. Entgegen jüngster Signale aus Washington erklärte das chinesische Handelsministerium, dass derzeit keine Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über Zölle stattfinden. "Derzeit gibt es absolut keine Verhandlungen über Wirtschaft und Handel zwischen China und den USA", sagte Ministeriumssprecher He Yadong laut CNBC. Er forderte die Vereinigten Staaten auf, alle einseitigen Maßnahmen gegen China aufzuheben, sollte ihnen wirklich an einer Lösung gelegen sein. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Hoffnung auf eine Entspannung angedeutet. Anfang April hatte seine Regierung jedoch …