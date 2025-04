Krypto News: So wirkt der neue SEC-Chef Atkins bereits jetzt auf den Krypto-Markt ein

Seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat sich viel in der Krypto-Welt geändert: Eine strategische Krypto-Reserve der USA wurde angekündigt, der Markt reagierte zunächst äußerst positiv auf die Amtseinführung und sogar ein neuer SEC-Vorsitzender wurde ernannt. Paul Atkins gilt im Gegensatz zu einem Vorgänger Gary Gensler als wesentlich kryptofreundlicher und dürfte gerade im Hinblick auf Regulationen klare Richtlinien schaffen.

Erst in der vergangenen Woche wurde Atkins offiziell vom US-Senat als SEC-Chef bestätigt. Doch bereits in den letzten Wochen hatte der Personalwechsel in der US-Börsenaufsicht starken Einfluss und brachte einige signifikante Veränderungen mit sich.

11 große Untersuchungen durch SEC eingestellt

In den vergangenen Jahren sorgte die SEC hauptsächlich dadurch für Schlagzeilen, dass sie eine Vielzahl von Verfahren gegen einige der größten Krypto-Unternehmen einleitete und mitunter signifikante Strafen verteilte. Die weltweit größte Kryptobörse Binance musste nicht nur 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen, sondern Binance-CEO Changpeng "CZ" Zhao räumte sogar seinen Posten und wurde sogar zu vier Monaten Haft verurteilt.

Bereits seit 2020 läuft außerdem ein Strafverfahren gegen Ripple Labs und auch die Kryptobörse Kraken befindet sich seit 2023 in einem Rechtsstreit mit der SEC. Jetzt wurden diese und neun weitere Verfahren allerdings eingestellt oder zumindest auf unbestimmte Zeit pausiert. Dies ist bereits ein starker Hinweis darauf, wie sehr sich die Einstellung der SEC durch die neue Personalie Paul Atkins verändert hat. Einige Krypto-Experten gehen sogar davon aus, dass die kryptofreundlicheren Ansichten der neuen SEC dafür sorgen könnten, dass eine wesentlich liberalere Regulierung durchgesetzt wird.

https://twitter.com/CryptoPatel/status/1914565128487330153

Der vielleicht größte Gewinner dieser neuen SEC-Ausrichtung ist die Kryptowährung XRP, die im vergangenen Januar auf über 3,27 US-Dollar ansteigen konnte, nachdem sie zuvor jahrelang für circa 0,50 US-Dollar gehandelt wurde. Auch die Marktkapitalisierung stieg zwischenzeitlich auf einen Spitzenwert von über 174 Milliarden US-Dollar, was dem XRP-Token den dritten Platz im Krypto-Ranking direkt hinter Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) einbrachte. Es scheint also so, als ob die "neue" SEC bereits einen besonders positiven Einfluss ausübt und in Zukunft noch stärker den Krypto-Markt anfachen könnte. Denn in den kommenden Monaten dürften eine ganze Reihe an Krypto-Spot-ETFs in den USA genehmigt werden.

