DJ Bundesbank: Deutsches BIP im 1Q wohl leicht gestiegen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der Bundesbank zu Jahresbeginn etwas erholt, dürfte aber im zweiten Quartal wieder schrumpfen. Wie aus dem aktuellen Bundesbank-Monatsbericht hervorgeht, hält die Bundesbank außerdem einen weiteren Inflationsrückgang für denkbar. "Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte sich im ersten Quartal 2025 leicht erhöht haben, könnte im zweiten Quartal aber einen Rückschlag erleiden", heißt es in dem Bericht. Auf eine Erholung im ersten Quartal deutet nach Aussagen der Bundesbank die zuletzt gestiegene Produktion in der Industrie und im Bau hin.

"Auch die Dienstleister dürften ihre Aktivität etwas ausgeweitet haben, möglicherweise gestützt durch einen geringfügig höheren privaten Konsum", kalkuliert sie. So seien die realen Umsätze im Einzelhandel im Januar und Februar weiter gestiegen. "Die konjunkturelle Grundtendenz stellt sich aber insgesamt weiter schwach dar. Während sich die Nachfrage im Bau von einem sehr gedrückten Niveau aus zwar bereits erholte, blieb die Nachfrage nach deutschen Industrieprodukten aus dem In- und Ausland schleppend", lautet der weitergehende Befund der Bundesbank.

Der Inflationsausblick ist nach ihrer Aussage momentan von besonderer Unsicherheit geprägt. Sie schreibt dazu: "Die Preise an den Energiemärkten sind in jüngerer Zeit - bei großer Volatilität - tendenziell gesunken, und der Euro hat gegenüber dem US-Dollar tendenziell aufgewertet. Legt man den aus Terminnotierungen abgeleiteten Ölpreispfad und den US-Dollar/Euro-Wechselkurs zum Abschluss dieses Berichts zugrunde, dürfte die Inflationsrate in nächster Zeit noch etwas niedriger ausfallen."

April 24, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)

