Berlin (ots) -Die Angehörigen der am 16. April 2025 an der Münchener Eisbachwelle verunglückten Surferin bitten mich als ihren Rechtsanwalt das Folgende mitzuteilen:Nach ihrem tragischen Surfunfall ist die Surferin am gestrigen Abend im Beisein von Familie und engen Freunden friedlich eingeschlafen und verstorben.Wir bitten die Medien eindringlich darum, im Falle weiterer Berichterstattung die Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen und ihrer Angehörigen zu wahren und insbesondere von einer identifizierenden Berichterstattung abzusehen. Auch von Kontaktaufnahmen mit den Angehörigen bitten wir abzusehen. Etwaige Anfragen sind vielmehr ausschließlich an unsere Kanzlei zu richten.Rechtsanwalt Nicolas Jim NadolnyPressekontakt:Rechtsanwalt Nicolas Jim NadolnySchertz Bergmann Rechtsanwälte PartG mbBKurfürstendamm 53, 10707 BerlinE-Mail: nn@schertz-bergmann.deTel.: 030 / 88 00 15 - 0Original-Content von: Schertz Bergmann Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62754/6019062