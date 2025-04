FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von MTU von 375 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt passte seine Schätzungen am Donnerstag an die "rapide und signifikante Abwertung des US-Dollar" an. Den Bewertungsabschlag im Branchenvergleich hält er mit 35 Prozent aber trotz etwas geringerer Umsatzdynamik für deutlich zu hoch und bleibt bei seiner Kaufempfehlung./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:35 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:46 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D9PT0