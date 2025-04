NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Der Online-Versandhändler habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Briten böten zwar ein kundenfreundliches Angebot, seien jedoch in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld tätig. Zudem habe Asos in den letzten Jahren in puncto Service an Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern eingebüßt./la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 02:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 02:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0030927254