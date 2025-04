HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Diese nannte Analystin Anne Critchlow ermutigend. So sei der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) etwas höher als die Konsensschätzung. Zudem sei der Umsatzrückgang nicht so stark ausgefallen, wie der Internet-Modehändler zunächst erwartet hatte, so die Expertin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0030927254