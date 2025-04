EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

flatexDEGIRO AG: Marktdynamik sorgt für Rekordquartal, Gesamtjahresprognose unverändert



24.04.2025 / 13:12 CET/CEST

flatexDEGIRO AG: Marktdynamik sorgt für Rekordquartal, Gesamtjahresprognose unverändert



flatexDEGIRO AG (die "Gesellschaft") gibt vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt. Außergewöhnlich volatile Aktienmärkte in den ersten Monaten des Jahres 2025 haben zu einer deutlich erhöhten Handelsaktivität von Privatanlegern und einem signifikanten Zufluss zusätzlicher Finanzmittel auf den Handelsplattformen von flatexDEGIRO geführt.



Auf Basis vorläufiger Werte resultiert hieraus für das ersten Quartal 2025 ein Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 146 Millionen Euro (Q1 2024: 123 Millionen Euro), was 8 Prozent über den aktuellen Analystenschätzungen* von 135 Millionen Euro liegt.



Das Konzernergebnis stieg im ersten Quartal 2025 um 40 Prozent auf 42 Millionen Euro (Q1 2024: 30 Millionen Euro). Damit lag es um 18 Prozent über den aktuellen Analystenschätzungen* von 36 Millionen Euro.



Aufgrund erheblicher Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Marktentwicklungen im Jahresverlauf hält der Vorstand der Gesellschaft trotz des starken Jahresauftakts unverändert an seiner im Februar 2025 gegebenen Prognose für das Gesamtjahr 2025 fest. Diese sieht gegenüber den Rekordwerten des Vorjahres eine Veränderung des Umsatzes von -5 Prozent bis +5 Prozent vor, sowie einer Veränderung des Konzernergebnisses von -5 Prozent bis +10 Prozent. Analystenschätzungen* gehen aktuell im Schnitt von einem Umsatzanstieg von 4 Prozent sowie einem Anstieg des Konzernergebnisses von 14 Prozent in 2025 aus.



*Basis: vom Unternehmen eingesammelter Konsensus zum 24. April 2025. Der Konsensus wird aus dem arithmetischen Mittel der Schätzungen der einzelnen Analysten berechnet und basiert auf den Schätzungen von 11 von insgesamt 12 Analysten, die flatexDEGIRO AG covern.





Weitere Informationen:

flatexDEGIRO wird am 28. April 2025 (18 Uhr MESZ) seine vollständige Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2025 veröffentlichen und am 29. April 2025 (10 Uhr MESZ) einen Analysten-Call (auf Englisch) zum Quartal abhalten, der unter dem nachfolgenden Link live öffentlich zugänglich ist:

https://channel.royalcast.com/flatexdegiro/#!/flatexdegiro/20250429_2



