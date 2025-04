Der Goldpreis erlebte einen fulminanten Auftakt in die Woche, lief bis zu der Marke von 3.500 Dollar. Doch dort war Schluss: Gewinnmitnahmen oder ein Blow-Off-Top? Technisch ließe sich ohne viele Probleme von einem Blow-Off-Top sprechen. "Doch wo in aller Welt ist die Euphorie, die mit einem Blow-Off-Top einhergeht?", fragt Markus Bußler.Zwar hätten Analysten die Kursziele für Gold gleich mehrfach nach oben geschraubt, was typisch ist im Bereich von Blow-Off-Tops. Doch bei den Privatanlegern sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...