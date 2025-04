Hannover (ots) -Nachhaltigkeit und Tierschutz in der Ernährung spielen auf dem Kirchentag eine große Rolle. Anders sieht es in den zigtausend Gemeinden und Einrichtungen der evangelischen wie auch der katholischen Kirche aus, wo die Tierprodukte auf den Tellern fast ausschließlich aus schlimmster Massentierhaltung stammen.Die Initiative Will-Kirche-Tierschutz.de fordert im Rahmen des Kirchentags von den beiden großen deutschen christlichen Amtskirchen, dass diese sich Mindeststandards für die Beschaffung von Tierprodukten für alle ihre Gemeinden und Einrichtungen geben. Diese Forderung wird die Initiative mit verschiedenen Protestaktionen im Zuge des bevorstehenden Kirchentags thematisieren.Bereits am Freitag, dem 25.04.2025, protestiert Will-Kirche-Tierschutz.de (https://bl0hk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuIryUr6VHOUINi/4P0AC02SgzQq) mit großen Kirchenschablonen, die Szenen aus der Massentierhaltung abbilden, in Hannover vor der Ev.-luth. Marktkirchengemeinde St. Georgii et Jacobi - der Predigtkirche des Landesbischofs Ralf Meister. Der Fokus der Aktion liegt dabei auf der Diskrepanz im Handeln der Kirche, einerseits Massentierhaltung auf den Tellern kirchlicher Einrichtungen zu servieren und andererseits eigentlich einen Tierschutz-Anspruch formuliert zu haben.Gläsernes Restaurant des Kirchentags setzt Zeichen"Wir freuen uns, dass wir mit unserem Protest auch direkt auf dem Kirchentag präsent sein dürfen. Das passt zu dem Anspruch, den der Kirchentag mit seinem Gläsernen Restaurant vorlebt und den wir so im Sinne des Tierschutzes von sämtlichen Gemeinden und Einrichtungen erwarten", so Carsten Halmanseder von der Initiative Will-Kirche-Tierschutz.de.Zum Hintergrund: "Das Gläserne Restaurant des Kirchentags wird nach unserem Kenntnisstand trotz der starken Proteste der Agrarindustrie von 2023 auch 2025 wieder Bio- und nahezu ausnahmslos vegetarisches und veganes Essen anbieten. An unserem Infostand in Halle 5, Stand 5-K21, des Marktes der Möglichkeiten werden wir mit einem 'Riesen-Huhn' und einer großen 'Jesus-Botschaft' auf unsere Forderungen aufmerksam machen", so Nicolas Thun, ebenfalls von der Initiative Will-Kirche-Tierschutz.de.Das Gläserne Restaurant setzt das um, was die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in ihrer aktuellen Klimaschutzrichtlinie von 2022, §6 Beschaffung, ausdrücklich fordert, nämlich, dass in kirchlichen Einrichtungen ökologische, fair produzierte und "das Tierwohl angemessen berücksichtigende Lebensmittel" eingesetzt und fleischreduzierte Mahlzeiten angeboten werden sollen. "Es wird Zeit, dass sich alle kirchlichen Einrichtungen daran orientieren. Massentierhaltung ist nicht christlich!", betont Carsten Halmanseder.Weitere Veröffentlichung zum Tierschutz-Kirchen-RankingIm Rahmen des Kirchentags wird die Initiative auch weitere Ergebnisse zum Tierschutz-Kirchen-Ranking (https://bl0hk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrVXBS1cMXlWhTq/BBk0d5nFqWow) veröffentlichen, unter anderem zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.Das Tierschutz-Kirchen-Ranking zeigt transparent auf, ob und welche Beschaffungskriterien sich die Bistümer und Landeskirchen für Tierprodukte, deren Reduktion bzw. pflanzliche Alternativen gegeben haben, und welche Regelungen sie ggf. für die Landverpachtung und das Erreichen der Klimaneutralität im Sinne des Tierschutzes getroffen haben. Die insgesamt 27 Bistümer und 20 Landeskirchen werden auf Will-Kirche-Tierschutz.de sukzessive ergänzt."Wir fordern, dass sich alle Landeskirchen, Bistümer und kirchlichen Einrichtungen mindestens zur Haltungsform 4 (konventionell) oder besser zu Haltungsform 5 (Bio-Produkte) verpflichten - und dies bis spätestens 2030 verbindlich umsetzen", so Nicolas Thun weiter.Die Termine im ÜberblickMahnwache vor der Marktkirche Hannover:Freitag, 25.04.2025, 11:00 Uhr bis 14:00 UhrEv.-luth. Marktkirchengemeinde St. Georgii et Jacobi, Hanns-Lilje-Platz 2, 30159 HannoverProtestkundgebung am Kröpcke:Samstag, 26.04.2025, 11:00 Uhr bis 14:30 UhrAuf dem Kröpcke, 30159 HannoverInfostand auf dem Kirchentag - Markt der Möglichkeiten:Do., 01.05.2025, bis Sa., 03.05.2025, jeweils von 10:30 Uhr bis 18:30 UhrHalle 5, Stand 5-K21, Themenbereich Globale HerausforderungenÜber die Initiative "Will-Kirche-Tierschutz.de""Will-Kirche-Tierschutz.de" ist eine politisch und religiös unabhängige Initiative des gemeinnützigen Vereins campaign4you e. V. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Beschaffungskriterien der beiden großen deutschen christlichen Amtskirchen für Tierprodukte öffentlich zu dokumentieren und zur Förderung des Tier- und Umweltschutzes sowie zur Reduktion von tierlichen Produkten im Sinne einer gesunden Ernährung voranzubringen. Unterstützt wird die Initiative bereits durch die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (https://bl0hk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGaQlurbMMe54VbVg6/1XhQncckTDul) sowie ProVeg International (https://bl0hk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGapj7WoJX9wKsdumE/LcylK2oZ5-Gv) und dessen Förderprogramm Kickstarting for Good (https://bl0hk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGbEgKC1GhfnbFgJsM/wcigognufoqY).Die Vision der Initiative ist es, dass die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland eine pflanzliche Ernährung als zeitgemäße tierfreundliche, umweltschonende und gesunde Ernährungsform empfehlen und innerhalb ihrer Institutionen konsequent umsetzen.Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf Will-Kirche-Tierschutz.de /FAQ. (https://bl0hk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGbddWrEDsBerciiyU/xAJWYBioXcLc)Pressekontakt:Carsten Halmanseder Tel: 0152 3361 3695Nicolas Thun Tel: 0152 3434 4409E-Mail: presse@will-kirche-tierschutz.deHintergrundinformationen: https://will-kirche-tierschutz.de/tierschutz-kirchen-ranking/Original-Content von: campaign4you e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179378/6019132