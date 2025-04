NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

24. April 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Börsensymbol TSX Venture Exchange: ORS) (FWB: O2R2) (das "Unternehmen") gibt mit Freude eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 13.333.333 Wertpapiereinheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,045 $ pro Einheit bekannt, mit der ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 600.000 $ generiert werden soll (die "Platzierung"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant, der zum Erwerb einer Stammaktie berechtigt (ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,08 $ eingetauscht werden.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt am bzw. um den 9. Mai 2025 oder nach Maßgabe des Unternehmens auch zu einem späteren Zeitpunkt, und muss von der TSX Venture Exchange (die "Börse") bedingt genehmigt werden. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse und der geltenden Gesetze kann das Unternehmen bestimmte Vermittler (Finder) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz mit einem Barhonorar vergüten, das 7 % des Platzierungserlöses entspricht.

Darüber hinaus begrüßt das Unternehmen mit der Firma Crescat Capital LLC ("Crescat") einen neuen strategischen Aktionär, der 8.728.328 Einheiten zeichnen wird. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 392.774,76 $. Die Zeichnung von Crescat erfolgt im Namen seiner fünf (5) Pooled Investment Funds über die Firma Crescat Portfolio Management LLC.

Erwartungsgemäß werden auch bestimmte Direktoren, leitende Mitarbeiter und andere unternehmensinterne Personen im Rahmen der Platzierung Einheiten erwerben. Eine solche Beteiligung gilt im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 ("Policy 5.9") und der darin aufgenommenen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") als "Transaktion mit verbundenen Parteien" (Related Party Transaction). Das Unternehmen hat die Absicht, im Hinblick auf die Beteiligung verbundener Parteien an der Platzierung eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß der Vorschrift MI 61-101 [Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101] zu beanspruchen, da voraussichtlich weder der faire Marktwert (laut Definition in Vorschrift MI 61-101) des Transaktionsgegenstands noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Gegenleistung - soweit dies die verbundenen Parteien betrifft - 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden (siehe MI 61-101).

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Erschließung des Konzessionsgebiets Francisca in der argentinischen Provinz Salta zu verwenden. Ein Teil fließt in allgemeine Verwaltungsausgaben und in das Working Capital.

Aktienbasierte Schuldentilgung

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Absicht, eine Gesamtsumme von 180.000 $ (die "Schulden") zu begleichen, die es bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren und Dienstleistern des Unternehmens schuldet. Dafür werden insgesamt 4.000.000 Stammaktien an diese Personen zu einem Preis von 0,045 $ pro Aktie ausgegeben ("aktienbasierte Schuldentilgung"). Bei den Schulden handelt es sich um nicht bezahlte Dienstleistungshonorare (und damit verbundene Ausgaben) sowie Barvorschüsse, die dem Unternehmen zuvor zur Finanzierung bestimmter kurzfristiger Aufwendung im Rahmen des Working Capital gewährt wurden. Das Unternehmen hat sich für diese aktienbasierte Schuldentilgung entschieden, um Barmittel für die Finanzierung zukünftiger betrieblicher Aktivitäten zurücklegen zu können. Die unbeteiligten Mitglieder des Board of Directors sind der Ansicht, dass die aktienbasierte Schuldentilgung im besten Interesse des Unternehmens ist und haben die aktienbasierte Schuldentilgung einstimmig genehmigt. Für die aktienbasierte Schuldentilgung müssen alle erforderlichen Börsenbewilligungen eingeholt werden.

Nachdem sich bestimmte Direktoren, leitende Mitarbeiter und andere unternehmensinterne Personen an der aktienbasierten Schuldentilgung beteiligen werden, ist eine solche Beteiligung als "Transaktion mit verbundenen Parteien" (siehe oben) im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 und der darin aufgenommenen Vorschrift MI 61-101 zu werten. Das Unternehmen hat die Absicht, im Hinblick auf die Beteiligung verbundener Parteien an der aktienbasierten Schuldentilgung eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß der Vorschrift MI 61-101 [Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101] zu beanspruchen, da erwartungsgemäß weder der faire Marktwert (laut Definition in Vorschrift MI 61-101) des Transaktionsgegenstands noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Gegenleistung - soweit dies die verbundenen Parteien betrifft - 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden (siehe MI 61-101).

Die in dieser Pressemeldung erwähnten Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der aktuellen Fassung ("U.S. Securities Act") noch gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen US-Bundesstaaten registriert, und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an "US-Personen" (laut Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) oder an Personen in den Vereinigten Staaten bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und jeweils anderen geltenden Wertpapiergesetzen in den Vereinigten Staaten bzw. keine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung besteht. Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtssystem ein Verkaufsangebot oder ein Vermittlungsangebot zum Kauf solcher Wertpapiere dar.

Über Crescat

Crescat ist eine international tätige Makro-Asset-Management-Firma mit Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado, die taktische Anlagethemen auf Grundlage eigener wertorientierter Aktien- und Makromodelle aufgreift. Crescat setzt im Rahmen seiner Investmentziele auf branchenführende Renditenmodelle (Absolute Return und Risk-Adjusted Return), die sich über vollständige Konjunkturzyklen erstrecken und eine nur geringe Korrelation zu gängigen Benchmarks aufweisen. Der Investment-Prozess umfasst einen Mix aus unterschiedlichen Asset-Klassen und Strategien. Crescat hat als langfristiges strategisches Makrothema aktivistische Beteiligungen an einem Portfolio von Unternehmen in der Metallexplorations- und Bergbaubranche aufgebaut.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann und sich für Methoden der Golderzgewinnung mittels kostengünstiger Haufenlaugung eignet. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, welches über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Das Konzessionsgebiet Las Burras in Argentinien bietet beste Aussichten auf Kupferfunde im großen Stil. Alle drei Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.orestone.ca

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Hottman, Tel. 604-629-1929

mailto:info@orestone.ca

407 - 325 Howe Street, Vancouver, BC V6C 1T7, Kanada

Tel: 604-629-1929

Fax: 604-629-1930

http://www.orestone.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt und keine Regulierungsbehörde hat die darin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwarteten Zeichnungen und den Abschluss der Platzierung, den Nettoerlös aus der Platzierung, die beabsichtigte Verwendung des Erlöses und den Abschluss der aktienbasierten Schuldentilgung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen in Bezug auf: die Verfügbarkeit von Mitteln zum Abschluss des Angebots, die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten, den Zeitpunkt und die Höhe der Investitionskosten, die Auswirkungen der Regulierung durch staatliche Stellen und den Erhalt der erforderlichen Börsengenehmigungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und zwar aufgrund von Risikofaktoren, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zeitplans und des Inhalts von Arbeitsprogrammen, der Ergebnisse von Explorationsaktivitäten von Konzessionsgebieten, der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, können sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden. Der Leser wird daher darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollte, da diese nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79356Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79356&tr=1



