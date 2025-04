DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber erweitert globale Reichweite mit KIBA aus den VAE, um menschliche Cyberrisiken in MEA zu adressieren

Vancouver, BC (pta000/24.04.2025/13:19 UTC+2)

Integrated Cyber erweitert globale Reichweite mit KIBA aus den VAE, um menschliche Cyberrisiken in MEA zu adressieren

VANCOUVER, British Columbia - 24. April 2025 - Integrated Cyber Solutions, Inc. (CSE: ICS) (FSE: 4YG) (OTCQB: IGCRF), ein führender Anbieter von menschenzentrierten Cybersicherheitsdiensten, gab heute die Unterzeichnung eines strategischen Memorandum of Understanding (MoU) mit KIBA Consulting bekannt, einer in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Beratungsfirma mit umfassender Expertise im Nahen Osten und Afrika (MEA). Diese Partnerschaft ermöglicht es Integrated Cyber, die Reichweite seiner verhaltensorientierten Cybersicherheitsprogramme und der Human Firewall-Plattform auf einige der weltweit verwundbarsten und sich am schnellsten entwickelnden digitalen Märkte auszuweiten.

Mit zunehmender Cyberkriminalität und wachsendem regulatorischem Druck in der MEA-Region sind menschenzentrierte Cybersicherheitslösungen dringender denn je erforderlich. Allein in den VAE zeigen aktuelle Berichte, dass Phishing und E-Mail-basierter Betrug für über 12 % aller Cybervorfälle verantwortlich sind. Gleichzeitig nimmt die digitale Verwundbarkeit weiter zu, da Unternehmen die Cloud-Einführung und digitale Transformation beschleunigen. Im gesamten MEA-Markt wird die Cybersicherheitsbranche bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von über 15 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben durch regionale Investitionen in kritische Infrastrukturen und Smart-City-Initiativen.

"Unsere Partnerschaft mit KIBA Consulting ist ein strategischer Schritt, um unsere Wirkung in den VAE und der gesamten MEA-Region zu verstärken", sagte Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Wir sehen eine klare Nachfrage nach Cybersicherheitsmodellen, die über technische Systeme hinausgehen und beim Menschen ansetzen. Mit dem lokalen Wissen und Netzwerk von KIBA können wir maßgeschneiderte Trainingsprogramme schnell einführen und so Organisationen helfen, menschliche Risiken, die von Angreifern am häufigsten ausgenutzt werden, effektiv zu minimieren."

"Die Cybersicherheitslandschaft in den VAE und dem weiteren GCC befindet sich an einem Wendepunkt. Während Staaten ihre digitalen Ambitionen durch Smart-City-Projekte, KI-Integration und Finanzdigitalisierung vorantreiben, war der Bedarf an robusten, menschenzentrierten Cyber-Abwehrmaßnahmen noch nie so dringlich wie heute", kommentierte Dr. Sanjay Nadkarni, Board Advisor bei KIBA Consultants. "Mit einem erwarteten Marktvolumen von über 15 Milliarden US-Dollar bis 2028 eröffnet sich eine transformative Chance, Cyber-Resilienz nicht nur durch Technologie, sondern vor allem durch die Stärkung der Menschen aufzubauen. Die Partnerschaft zwischen Integrated Cyber und KIBA ist ein wichtiger Schritt, diese kritische Lücke in der Region zu schließen."

Das MoU ermöglicht es KIBA, als lokaler Umsetzungspartner von Integrated Cyber in der Region zu agieren - inklusive der Unterstützung bei der lokalen Einführung von Trainingsmodulen, Phishing-Simulationen, Verhaltensanalysen und adaptiven Lernpfaden, alles über die KI-gestützte Human Firewall-Plattform von Integrated Cyber bereitgestellt.

Wie bei den jüngsten Expansionen nach Indien, Sri Lanka und in den Nahen Osten untermauert diese Partnerschaft die globale Wachstumsstrategie von Integrated Cyber: Sie orientiert sich an den Trends der digitalen Beschleunigung und adressiert gezielt die am häufigsten ausgenutzte Schwachstelle in der Cyberabwehr - den menschlichen Fehler.

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheitsdienste für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) menschlicher und verständlicher gestaltet. Das Unternehmen integriert Funktionen von Drittanbietern im Bereich Cybersicherheit, sodass seine Kunden ihre Sicherheitslösungen flexibel an neue Technologien und Entwicklungen anpassen können - und somit stets Zugriff auf modernste Schutzmaßnahmen erhalten.

Neben klassischen Sicherheitsdiensten bietet Integrated Cyber auch Managed Services und die Plattform IC360, die große Datenmengen aus verschiedenen Sicherheitsanwendungen konsolidiert und in verständliche, umsetzbare Empfehlungen überführt. Ziel ist es, Organisationen bei der Verbesserung ihres Sicherheitsniveaus zu unterstützen. Integrated Cyber rückt den Menschen in den Mittelpunkt - komplexe Bedrohungen werden greifbarer und das Sicherheitsverhalten von Mitarbeitenden als entscheidender Faktor erkannt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen erkennbar. Solche Informationen in dieser Mitteilung können sich unter anderem auf den erwarteten Zeitpunkt der Einreichung der Jahresabschlüsse beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse und Gespräche mit den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu Abweichungen führen könnten, kann es weitere, unvorhergesehene Faktoren geben.

Es gibt keine Gewähr, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Wenn die Einreichung der Jahresabschlüsse nicht wie geplant erfolgt oder sich weiter verzögert, könnten die Wertpapiere des Unternehmens Gegenstand eines Handelsstopps oder anderer Maßnahmen durch Aufsichtsbehörden und/oder die CSE werden. Daher sollten Leser:innen keine übermäßige Verlässlichkeit auf diese Aussagen legen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis vollständig eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder das Ergebnis etwaiger Änderungen bekannt zu geben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch deren Marktregulierungsbehörde (gemäß Definition in den Richtlinien der CSE) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

