Freitag, 25. April 2025, 23.30 UhraspekteNazi-Games und Tiktok-GedenkenErinnerungskultur 2.0Moderation: Salwa HoumsiDie letzten Zeitzeugen sterben, aber Enkel und Urenkel der Nazigeneration suchen neue Wege der Erinnerung. Und finden: Es wurde sich zu wenig mit den Tätern und Mitläufern beschäftigt.Wissen wir genug darüber, wie es die Nationalsozialisten an die Macht geschafft haben? Welche Rolle spielt eine konsequente Gedenkarbeit gerade in Zeiten des aktuellen Rechtsrucks? Das genaue Hinsehen fängt bei vielen in der eigenen Familie an.Schauspielerin Mavie Hörbiger steht auf der Bühne des Wiener Burgtheaters und tut, was nicht selbstverständlich ist: Sie stellt sich öffentlich der Nazivergangenheit ihrer eigenen Familie. Und zwar in dem jahrelang verbotenen, skandalumwitterten Jelinek-Stück "Burgtheater", in dem die Schauspieldynastie von Attila und Paul Hörbiger scharf angegangen wird.Influencerin Susanne Siegert traut sich, Vernichtung und Holocaust in 90-sekündigen TikTok-Videos zu thematisieren. Und hat damit großen Erfolg. Ihr Ziel: Vorbild sein für junge Menschen, sich mehr mit der Geschichte der Orte zu beschäftigen, an denen sie leben. Damit Vergangenheit greifbarer wird.Auch die Spieleentwickler der vielfach ausgezeichneten Berliner "Paintbucket Games" zielen auf Nahbarkeit: Im Spiel "The Darkest Files", das am 25. März 2025 erscheint, können Gamer in der Rolle einer jungen Staatsanwältin Verbrechen der NS-Zeit aufklären und die Täter vor Gericht bringen. Die Fälle sind inspiriert von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der im Nachkriegsdeutschland die ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesse initiierte.Auschwitz/Birkenau - das Symbol des Holocaust schlechthin. Der Künstler und Modefotograf Juergen Teller hat im ehemaligen Lager fotografiert und seine Fotos zusammen mit dem Internationalen Auschwitz Komitee in einem Bildband herausgegeben. Ein Coffee Table Book über die 190 Hektar große Todesfabrik? Darf man das?"Mich interessiert vor allem, wie aus der Weimarer Republik, die ja so schlecht gar nicht war, das Dritte Reich werden konnte. In nur wenigen Jahren, das ging ja ziemlich schnell", sagt der Historiker und Erfolgsautor Volker Kutscher. Seine Gereon-Rath-Krimi-Bestseller und deren Verfilmung "Babylon Berlin" haben das Bild vieler Deutscher der Weimarer Republik geprägt. Während die TV-Reihe mit der Machtergreifung 1933 endet, spielt der gerade erschienene 10. Band, "Rath", im Jahr 1938 und endet mit der Reichspogromnacht. Wenn jemand heute leichtfertig sage, er wäre damals bestimmt im Widerstand gewesen, lässt das Volker Kutscher zweifeln. Auch viele Menschen damals hätten es nicht für möglich gehalten, was für ein Monster das "Dritte Reich" werden würde.80 Jahre nach Kriegsende weiter an die Opfer und Verbrechen zu erinnern und zugleich weitere Opfer und Verbrechen zu verhindern, ist das erklärte Ziel der Autorin Asal Dardan. Sie hat darüber geschrieben, wie Traumata und rassistische Gewalt über Generationen hinweg weitergegeben werden. Das kann auch der Sohn von Holocaustüberlebenden, der Autor und Psychologe Louis Lewitan, bestätigen. Gemeinsam mit seiner Tochter Joëlle und dem Journalisten Stephan Lebert hat er rund 100 Menschen befragt: über das bleierne Schweigen in ihren Familien und warum dieses gerade jetzt aufbricht. Daraus ist ein Buch entstanden, das zeigt, wie befreiend es sein kann, sich mit der Last der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Auch wenn man aus einer Täter-Familie kommt.