Berlin (ots) -Erst kam Hygge, die dänische Kunst der Gemütlichkeit. Dann Fika, das schwedische Ritual der Kaffeepause mit Gebäck. Jetzt sorgt ein weiteres nordisches Konzept für Aufsehen in Berlin - dieses Mal jedoch in der Seniorenszene. Hemby (https://www.hemby.de/), ein gemeinschaftsbasiertes Modell für Alltagshilfe (https://www.hemby.de/alltagshilfe) im Alter, hat die Stadt im Sturm erobert und sich innerhalb von nur zwei Jahren zu einem der größten Anbieter von Alltagshilfe in Berlin (https://www.hemby.de/alltagshilfe/berlin) entwickelt.Gemeinschaftsbasierte Pflege"Wir glauben an eine gemeinschaftsbasierte Pflege, bei der sich Menschen gegenseitig unterstützen - genau wie früher in Dörfern", so Richard Nordström, Gründer von Hemby. "Unser Service verbindet Menschen, die helfen wollen, mit Menschen, die Hilfe brauchen - und das alles innerhalb desselben Stadtteils oder Viertels."Hemby, was in den nordischen Sprachen "Heimatort" bedeutet, basiert auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Idee: lokale Gemeinschaften zu stärken, damit sie sich gegenseitig unterstützen. In einer Stadt, in der Nachbarn oft kaum Kontakt haben, hat Hemby eine innovative digitale Plattform entwickelt, die Senioren mit vertrauenswürdigen Helfern aus der unmittelbaren Umgebung zusammenbringt.Ein Pflegedienst, gegründet für die eigene MutterDie Gründung von Hemby wurde durch persönliche Frustration über den Zustand der Altenpflege inspiriert. Als Richards Mutter Unterstützung brauchte, stellte er fest, dass die bestehenden Dienste nicht ausreichten. Das Hauptproblem waren die ständigen Wechsel von Pflegekräften und unzuverlässige Besuchspläne. Zudem waren die Besuche oft gehetzt und dauerten nur zehn bis fünfzehn Minuten.Bei Hemby verlaufen die Besuche in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre, ohne straffen Minutentakt. "Wenn es immer die gleiche Pflegeperson ist, muss man seine Vorlieben und Routinen nicht jedes Mal aufs Neue erklären. Und da die Hilfe aus der Nachbarschaft kommt, geht weniger Zeit für lange Anfahrten verloren."Anerkannter Pflegedienst in BerlinAls anerkannter Pflegedienst in Berlin (https://www.hemby.de/pflegedienst/berlin) ermöglicht Hemby Senioren den Zugang zu Unterstützung über verschiedene Budgets der Pflegekassen, sofern ein Pflegegrad vorliegt. Durch die Vernetzung hunderter Helfer mit Senioren in ihren eigenen Vierteln definiert Hemby die moderne Seniorenbetreuung (https://www.hemby.de/seniorenbetreuung) neu - und bringt wieder mehr lokales Gemeinschaftsgefühl in den Alltag. Hemby setzt auf einen strengen Auswahl- und Onboarding-Prozess, um die Qualität der Helfer sicherzustellen. Im Schnitt werden nur 5 % der Bewerber angenommen. Dieser selektive Ansatz hat sich bewährt: Die Kundenzufriedenheit in Berlin liegt bei 4,7 von 5 Sternen.Hemby feiert sein zweijähriges BestehenZum zweiten Jubiläum in Berlin expandiert Hemby weiter nach Hamburg, Köln und Stuttgart und hilft immer mehr Senioren, mit individueller und nachbarschaftsnaher Unterstützung ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit seinen nordischen Wurzeln und einem innovativen Ansatz ist Hemby mehr als nur ein Trend - es ist eine Bewegung, die die Zukunft der Seniorenbetreuung in Berlin (https://www.hemby.de/seniorenbetreuung/berlin) und darüber hinaus neu gestaltet.Pressekontakt:Vanessa KirchnerGeneral Managerin, Hemby GmbH+49 157 80633791vanessa.kirchner@hemby.dewww.hemby.de