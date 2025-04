Böse Überraschung: Die CanCambria-Aktie hat am Mittwoch aus dem Nichts an ihrer Heimatbörse in Toronto -9% auf 0,50 CA$ verloren. Gibt es schlechte Nachrichten vom kanadischen Gas-Explorer oder was ist da los? Einer verliert die Nerven Anfang April schien die Welt für Anleger, welche die CanCambria-Aktie im Depot haben, in Ordnung zu sein. Nach der bahnbrechenden Nachricht über die enorme Ausweitung des Konzessionsgebiets in Ungarn ging's für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...