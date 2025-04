Frankfurt am Main (ots) -Eine erfolgreiche Website-Gestaltung erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch Kreativität und strategische Planung der Materialien, die für die neue Website benötigt werden. Dank künstlicher Intelligenz (KI) wird dieser Prozess einfacher denn je. Moderne KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney und DeepSeek unterstützen Unternehmen und Webdesigner dabei, Inhalte wie Bilder, Grafiken und Texte zu generieren, ansprechende Designs zu erstellen und die Benutzerführung zu optimieren. Im Anschluss werden diese Materialien mit Hilfe der richtigen Software zu einer ästhetischen, modernen, leistungsstarken und überzeugenden Website zusammengestellt. Doch wie setzt man diese Tools optimal ein, um Zeit zu sparen und am Ende ein beeindruckendes Ergebnis zu erzielen?KI als kreativer Sparringspartner beim WebdesignDie Zeit, in der Webdesign ein mühsamer, rein manueller Prozess war, ist vorbei. KI kann heute Texte verfassen, Bilder kreieren, Farbschemata vorschlagen und sogar Layouts generieren. Besonders hilfreich sind folgende Tools:- ChatGPT: Erstellt professionelle Webtexte, generiert SEO-optimierte Inhalte und hilft bei der Strukturierung von Webseiten.- Midjourney: Entwickelt beeindruckende visuelle Assets, Grafiken und stimmige Designkonzepte.- DeepSeek: Analysiert Webseiten hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und empfiehlt Verbesserungen für eine optimale User Experience."KI kann Webdesignern und Unternehmen enorm helfen - entscheidend ist, die Tools gezielt einzusetzen und menschliche Expertise mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren", sagt Marcel Knopf, Mitgründer von Onepage.Von der KI-Idee zur perfekten Website mit OnepageDie von KI generierten Assets sind der perfekte Ausgangspunkt, um mit einer leistungsstarken Plattform wie Onepage eine professionelle Website zu erstellen. Onepage ermöglicht es Unternehmen, ihre durch KI generierten Texte, Bilder und Farbschemata nahtlos in ein modernes Webdesign zu integrieren, das Kunden überzeugt - ohne komplizierte Software oder Programmierkenntnisse.Die Vorteile der Kombination von KI und Onepage:- Schnelligkeit: In wenigen Stunden von der ersten Idee zur fertigen Website.- Qualität: Automatisch generierte Inhalte werden optimiert und professionell aufbereitet.- Benutzerfreundlichkeit: Die intuitive Onepage-Plattform ermöglicht eine einfache Umsetzung ohne technisches Vorwissen.- Design: Dank vorgefertigter Templates lassen sich die Inhalte in Onepage schnell in Form gießen und zu einer ansprechenden und einzigartigen Webseite komponieren.Effizienter, kreativer, erfolgreicher: KI-gestütztes WebdesignOb für Agenturen oder Unternehmen - der Einsatz von KI im Webdesign spart nicht nur Zeit, sondern hebt die Qualität und Kreativität auf ein neues Level. Wer sich den vollen Mehrwert künstlicher Intelligenz sichern will, kombiniert die Automatisierung durch KI mit der Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Onepage und baut in kurzer Zeit eine moderne und leistungsstarke Website. Ohne teuren Einkauf von Grafiken, Texten oder Designern.Für alle, die ihre Website aufbauen oder optimieren möchten, bietet Onepage eine innovative Lösung, um mit KI-gestützter Kreativität eine eindrucksvolle, leistungsstarke Online-Präsenz zu gestalten.Über Marcel Knopf:Marcel Knopf ist Mitgründer der Onepage GmbH, die er 2018 zusammen mit Nikita Makukhin ins Leben gerufen hat. Mit der erfolgreichen Plattform bieten sie kleinen und mittelständischen Unternehmen und Agenturen weltweit eine schnelle und effiziente Lösung zur Erstellung von leistungsstarken Websites, Landingpages und Funnels - alles mit nur einem Tool. Weitere Informationen unter: https://onepage.io/dePressekontakt:Onepage GmbHE-Mail: presse@onepage.ioWebsite: https://onepage.io/Original-Content von: Onepage GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177401/6019198