Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_grabtradeforhope_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25), hat in Zusammenarbeit mit seinem karitativen Arm, Vantage Foundation (https://www.vantage.foundation/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_grabtradeforhope_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) durch die Initiative TradeforHope erfolgreich das Fahrerinnenprogramm von Grab Indonesia - Wiramudi Grab Program - unterstützt. Im Rahmen dieser Initiative wurden über 3.400 Frauen in mehreren Städten Indonesiens in die Lage versetzt, wirtschaftliche Möglichkeiten in der Ride-Hailing-Branche zu schaffen, indem ihnen Startkapital, wichtige Ausrüstungsgegenstände und finanzielle Anreize zur Verfügung gestellt wurden, damit sie sich eine nachhaltige Einkommensquelle aufbauen konnten.Das Programm, das von November 2024 bis Januar 2025 lief, erzielte bemerkenswerte Ergebnisse. In Jakarta, Bali, Medan, Bandung, Makassar, Semarang und Yogyakarta wurden 1.400 neue Fahrerinnen eingestellt und 2.000 inaktive Fahrerinnen reaktiviert. Die Teilnehmerinnen erhielten kostenlose Fahrerkits, darunter Jacken und Helme, sowie Anreize zur Reaktivierung, um die weitere Teilnahme am Arbeitsleben zu fördern.Die Initiative hatte spürbare wirtschaftliche Auswirkungen: Die teilnehmenden Fahrerinnen verzeichneten einen Anstieg der Fahrten um 13 % im Vergleich zu denjenigen, die keine Unterstützung erhielten. Über die finanzielle Unterstützung hinaus vermittelte das Programm den Teilnehmerinnen ein neues Gefühl der Zuversicht, der Unabhängigkeit und der Unterstützung durch die Gemeinschaft.Für Purwati war das Programm mehr als nur eine Gelegenheit, ein Einkommen zu erzielen- es half ihr auch, Vertrauen in einen neuen Berufsweg aufzubauen: "Der Einstieg als Grab-Fahrerin hat mir unglaublich geholfen, mein eigenes Einkommen zu verdienen und neue Kenntnisse zu erwerben. Außerdem habe ich tolle Leistungen wie Jacken, Helme und sogar Kosmetika erhalten! Diese kleinen Gesten sind von großer Bedeutung. Vielen Dank für die Unterstützung!"Das Wiramudi-Grab-Programm hat gezeigt, wie wichtig die Verantwortung von Unternehmen und strategische Partnerschaften für die Förderung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung und der Eingliederung von Arbeitskräften sind. Durch den Abbau von Eintrittsbarrieren hat das Programm Tausenden von Frauen die Möglichkeit gegeben, ein nachhaltiges Einkommen zu erwirtschaften und gleichzeitig eine größere Geschlechtervielfalt im indonesischen Ride-Hailing-Sektor zu fördern.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Wir bei Vantage Markets sind der Meinung, dass finanzielle Unabhängigkeit für jeden zugänglich sein sollte, und wir haben uns verpflichtet, Initiativen zu unterstützen, die eine echte, nachhaltige Wirkung erzielen. Unsere Partnerschaft mit der Vantage Foundation und Grab Indonesia ist ein Beweis für die Kraft kollektiven Handelns bei der Förderung sinnvoller Veränderungen. Indem wir Frauen mit Ressourcen, Schulungen und finanzieller Unterstützung ausstatten, helfen wir ihnen nicht nur, ein stabiles Einkommen zu sichern, sondern fördern auch eine integrative und nachhaltige Zukunft. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft auszubauen und weiterhin bedürftige Gemeinden zu unterstützen."Die TradeForHope-Kampagne ist Teil der laufenden Bemühungen von Vantage, soziale Verantwortung in seine Geschäftstätigkeit zu integrieren. Indem Vantage durch Initiativen wie diese etwas zurückgibt, ebnet das Unternehmen den Weg für eine inklusivere und nachhaltigere Zukunft für die Gemeinschaften, denen es dient.Informationen zu GrabGrab ist eine führende Superapp in Südostasien, die in den Bereichen Lieferungen, Mobilität und digitale Finanzdienstleistungen tätig ist. Grab ist in über 700 Städten in acht südostasiatischen Ländern - Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam - vertreten und ermöglicht es Millionen von Menschen täglich, über eine einzige App Essen oder Lebensmittel zu bestellen, Pakete zu versenden, eine Mitfahrgelegenheit oder ein Taxi zu rufen, Online-Einkäufe zu bezahlen oder auf Dienstleistungen wie Kredite und Versicherungen zuzugreifen. Grab wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, Südostasien voranzubringen, indem es wirtschaftliche Möglichkeiten für alle schafft. Grab verfolgt eine dreifache Zielsetzung: Wir wollen gleichzeitig finanzielle Ergebnisse für unsere Aktionäre erzielen und einen positiven sozialen Beitrag leisten, der die wirtschaftliche Stärkung von Millionen von Menschen in der Region umfasst, während wir gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck verringern.Informationen zur Vantage FoundationDie Vantage Foundation (http://www.vantage.foundation/) ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundationHaftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Die hier beschriebenen wohltätigen Aktivitäten werden von der Vantage Foundation mit Unterstützung von Vantage Markets durchgeführt. Diese Aktivitäten sind völlig getrennt von den von Vantage Markets angebotenen Finanzdienstleistungen. Dieser Artikel dient ausschließlich dazu, die Bemühungen der Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung zu beschreiben, und impliziert keine Befürwortung oder Partnerschaft im Zusammenhang mit Finanzprodukten oder -dienstleistungen. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 