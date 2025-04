Wolfsburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wow, dieser Open-Air-Sommer wird echt heiß. Will Smith kommt zum Beispiel mit "Based on a True Story", mit seinem neuen Album im Gepäck für einige Live- Auftritte nach Deutschland. Unter anderem auch nach Wolfsburg, wo zum Sommerfestival der Autostadt vom 4. Juli bis zum 17. August jede Menge nationale und internationale Top-Acts auftreten werden. Wer genau und worauf man sich dort noch so alles freuen kann, verrät uns jetzt Helke Michael.Sprecherin: Von Rock, Pop und R'n'B über Metal bis hin zu Jazz und Hip-Hop: Die Autostadt hat für diesen Sommer auf zwei Bühnen im Park 34 Konzerte mit vielen prominenten Namen geplant:O-Ton 1 (Edith Gerhardt, 24 Sek.): "Zu den Künstlern, die auftreten werden, gehören Ray Garvey, Anastasia, Ronan Keating und Mando Diao. Aber auch Roland Kaiser kommt oder Culcha Candela und der großartige Tom Jones. Besonders freuen wir uns in diesem Jahr auf die neuen Kids- Konzerte, bei denen unter anderem Bürger Lars Dietrich, Kid Clio und die erste Dino-Metal-Band der Welt mit dem schönen Namen 'Heavysaurus' für unsere jüngsten Gäste auftreten werden."Sprecherin: So Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Autostadt. Für sie ist dabei besonders wichtig, ...O-Ton 2 (Edith Gerhardt, 20 Sek.): "... ein Festival zu familienfreundlichen Preisen für alle anzubieten. Die Konzerte auf der Lagunenbühne, unserer großen Bühne, sind zum Preis von 37,70 Euro für Erwachsene und für 20,10 Euro für Kinder und Jugendliche erhältlich. Und für die Konzerte auf unserer kleineren Bühne, direkt am Porsche-Pavillon, gilt ein einheitlicher Preis von 21,20 Euro."Sprecherin: Sieben Wochen dauert der Autostadt Sommer - und neben den Live-Auftritten gibt's auch sonst noch jede Menge Action und Unterhaltung.O-Ton 3 (Edith Gerhardt, 24 Sek.): "Zum Beispiel unsere riesige, luftgefüllte Spielwiese bietet viel Platz zum Hüpfen, Toben und Spielen für Kinder von 6 bis 14 Jahren an. Für Klein und Groß ab 8 Jahren gibt es Kletterwände mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden - und in unserer Lagune sogar einen Kletterturm im Jenga-Style. Aber auch unsere beliebten Workshops rund um die Zukunftsthemen Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben wir wieder im Programm."Sprecherin: Und auf Cool Summer Island, der beliebten schwimmenden Insel im Hafenbecken, kann man sich entspannen und erholen.O-Ton 4 (Edith Gerhardt, 21 Sek.): "Dort haben wir einen feinen Sandstrand, Tret- und Solarboote, leckere Cocktails und DJ-Musik. Und wir haben auch den Familienbereich neugestaltet, einen neuen Food-Bereich, damit alle gemeinsam mit Familien und Freunden den Autostadt Sommer voll und ganz genießen können. Tipps für eine entspannte Anreise und was man sonst noch so alles wissen muss, findet man auf unserer Website Autostadt PUNKT de."Abmoderationsvorschlag: Das komplette Sommerfestival-Programm und weitere wichtige Infos für einen Besuch in Wolfsburg findet man ab sofort online unter Autostadt PUNKT de SLASH Sommer. Außerdem unbedingt schon mal den 28. April vormerken, denn da startet bei Eventim der reguläre Vorverkauf für alle Open-Air-Konzerte, die dort dieses Jahr stattfinden werden.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6019202